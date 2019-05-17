我国夏季粮油有望再获好收成

新华社北京5月16日电（记者王立彬）2019年夏季粮油收购工作即将开始，全国夏季粮油有望获得好收成，预计产量将保持较高水平，优质优价收购形势看好。

记者16日从国家粮食和物资储备局获悉，今年国家继续在主产区实行小麦最低收购价政策，执行范围为河北、江苏、安徽、山东、河南、湖北等6省，最低收购价格水平为每斤1.12元（国标三等），时间为6月1日至9月30日。收购工作坚持市场化方向，提倡市场化收购，搞活粮食流通，实现优质优价，增加农民售粮收益。

国家粮食和物资储备局副局长卢景波表示，从生产看，各地积极推进农业供给侧结构性改革，调整优化种植结构，有效供给有所增加。如河南优质小麦种植面积达到1200万亩，江苏优质小麦面积600万亩；四川油菜籽优质品种占比超过8成。夏季粮油生产形势较好，有望获得好收成，预计产量将保持较高水平。

从收购看，随着城镇化推进，商品率逐年提高，夏粮收购量稳中有升，预计小麦收购量1350亿斤，与上年持平略增。由于供需宽松、库存充裕，普通小麦价格存在一定下行压力，部分地区启动最低收购价执行预案可能性较大。同时优质小麦购销将更趋活跃，预计最低收购价收购与市场化收购将同步展开。油菜籽收购市场形势较好，预计收购量320万吨，保持在正常水平。

卢景波说，从市场看，随着粮食收储制度改革持续推进，优质品种价格优势逐渐显现。如优质小麦销路很好，近几年价格比普通小麦高出10%以上，预计今年优粮优价趋势更加明显；四川、湖北等传统油菜籽产区，积极打造菜籽油区域品牌，油菜籽价格稳步提高，部分地区达到2.8元/斤，比当年临储价格还高一些。

据介绍，有关部门近日印发《关于做好2019年夏季粮油收购工作的通知》后，国家粮食和物资储备局在武汉召开全国夏季粮油收购工作会议，分析夏粮生产和收购形势，对收购工作进行再动员、再安排、再部署，确保收购工作起好步、开好局。目前小麦和油菜籽零星上市，后续受天气等因素影响，形势可能发生变化，需要密切跟踪监测。（完）