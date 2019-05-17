宝宝一头栽入洗衣机 溺水要抓住急救黄金3分钟

1岁3个月的吉吉（化名）是个活泼好动的孩子。近日，吉吉趁妈妈去晒衣服时，搬来小板凳爬上洗衣机玩耍，不慎头朝下栽入了装满水的洗衣机内。所幸孩子的爸爸立即采取了急救措施，并拨打120急救电话第一时间把孩子送往湖南省儿童医院。目前，吉吉生命体征平稳，各项身体指标基本恢复正常。医生提醒，孩子溺水后要抓住急救黄金3分钟，可为医生的抢救赢得时间。

吉吉妈妈发现孩子栽入洗衣机后，立即把他倒抱起来，当时孩子已面色苍白、口唇青紫，没有了呼吸。孩子的爸爸马上采取了胸外心脏按压、口对口人工呼吸及保暖等现场急救。很快吉吉吐出了少量的水，约3分钟后，有睁眼反应，脸色转红润，有呼吸动作，家属继续按压并立即将孩子送往医院急救。

“孩子溺水急救黄金3分钟，如果抢救不及时，很有可能出现死亡，就算抢救过来，也可能因为脑缺氧而造成严重的后遗症。”省儿童医院急诊综合一科罗海燕教授提醒，有幼儿的家庭不宜用水桶等容器储水，切忌将儿童单独留在浴缸、洗衣机或开放的水源边，以防溺水；家长应学习和掌握必须的急救知识，一旦发生溺水，要冷静正确地处置，现场采取急救措施，并立即拨打急救电话送医。（全媒体记者 徐媛 通讯员 詹蓉 王永梅）