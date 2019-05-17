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葱豉汤治风寒感冒

中国中医科学院医学实验中心副研究员  代金刚

2019年05月17日08:46 来源：人民网-生命时报

　　最近早晚温差大，冷热不定，很多人都中招感冒。中医认为，感冒的病因主要是感受到风邪或病毒，引起肺卫功能失调。在感冒初期，有轻微怕冷怕风、头痛、流涕、鼻塞的患者，可取一根10厘米左右的葱白、淡豆豉30克，水煎，分早晚两次服用；症状稍重的患者，可在此基础上加桂枝10克、栀子15克，水煎服。

　　方中，葱白为主药，其味辛性温，入肺、胃二经，但辛温不燥烈，发汗不峻猛，药力较弱，适用于风寒感冒、恶寒发热之轻症。葱白可以单用，也可与淡豆豉等其他较温和的解表药同用。现代药理研究表明，葱白对白喉杆菌、结核杆菌、痢疾杆菌等有抑制作用，还有发汗解热、利尿、健胃、祛痰作用。淡豆豉味苦辛、性凉，入肺、胃二经，可解表、除烦、宣发郁热。本品辛散轻浮，能疏散表邪，且发汗解表之力颇为平稳，无论风寒、风热表证，皆可配伍使用。药理研究表明，淡豆豉有微弱的发汗作用，且能健胃、助消化。两者合用，有通阳发汗、解表散寒的作用，风寒表证轻者使用两者，可获良效。此外，擅长泻火除烦的栀子与淡豆豉同用，能治疗外感热病、泻热内郁胸中、烦热不眠等症状。桂枝可发汗解肌、温通经脉、外散风寒。但桂枝辛温助热，易伤阴动血，所以外感热病、阴虚火旺等证应忌用，孕妇及月经过多者也应慎用。▲

(责编：许晓华、杨迪)


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