亚洲美食节在北京等四地同步举办

亚洲美食节16日在北京奥林匹克公园庆典广场开幕，并在杭州、成都和广州同步举办。

作为亚洲文明对话大会的活动之一，亚洲美食节将持续一周，通过美食文化盛宴展示绚丽多姿的亚洲文化风情和亚洲文明风采，使广大公众不出国门就能尽享亚洲各国美食。

北京亚洲美食节以“享亚洲美食·赏京城美景·品古都文化”为主题，采取“一主多辅、多点联动、线上线下”的方式，在奥林匹克公园庆典广场设立美食节主会场，展出“餐饮科技与传承”“现代智慧餐饮生活”等展览，同时北京6个商圈等实现多点联动。

亚洲美食节期间，杭州、成都和广州三地根据自身的地域文化特色设计了一系列亮点活动。

“知味杭州”亚洲美食节推出开幕式、美食文化展、美食文化论坛、美食主题活动、美食文化表演、美食文化之旅等6大版块，共20余项活动，吸引超过400家展商参展。除亚洲美食外，欧洲、大洋洲、美洲等世界各地的美食也都“组团”而来。

成都熊猫亚洲美食节以“食美寻香 各美其美 美美与共”为主题，重点突出国际性、文化性、大众性，设计了开幕式、美食文化特展、亚洲火锅节、“寻香之旅”生活美学体验游、中外名厨交流等5大版块45项活动，积极弘扬中华文明、发展天府文化，推动亚洲文明对话。

广州亚洲美食节以“共享亚洲美食文化，推进文明交流互鉴”为主题，围绕美食文化展示、历史文明传承、文明交流互鉴等内容，设置了形式多样的活动，包括开幕式、美食论坛、美食故事会、美食节文化文艺展演、美食文明对话等5大系列共42项活动。（记者温馨 参与记者冯源、许茹、丁梓懿）