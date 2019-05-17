陕西整治卫生健康行业乱象
记者近日从陕西省卫生健康委获悉，为打击和整治医疗诈骗、虚假宣传、乱收费等卫生健康行业乱象，该省卫生健康委、公安厅、市场监督管理局等多个部门联合开启为期1年的全省卫生健康行业乱象专项整治行动。
此次专项行动旨在严厉打击损害人民群众切身利益的违法违规行为，整顿和规范医疗卫生秩序，指导卫生健康行业有序发展，营造良好的就医和公共卫生服务环境，探索建立健全卫生健康机构监管长效机制。专项行动共有9项重点任务：打击医闹事件和缠访、闹访问题，打击各类违法违规执业行为，打击医疗骗保行为，整治医托、号贩子乱象，整治“微腐败”“医腐败”行为，整治单位周边治安乱象，查处乱收费、诱导消费和过度诊疗行为，查处发布违法医疗广告和虚假信息的行为，查处公共卫生领域中的不正之风。（记者周垚）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
“网约护士”试点近三月 居家护理还需迈过哪些门槛？ 打针、静脉采血、伤口换药……这些常见的医护服务以前必须到到医院或社区才能进行，对于失能人士或者行动不便的患者来说，如果没有家人的帮助，还是很不方便。近年来，随着移动互联网的快速发展，让“网约护士”开始走入人们的生活，只需动手点击手机APP，就可以享受便捷的护士上门服务。今年2月12日，国家卫健委正式发布《关于开展“互联网+护理服务”试点工作的通知》及试点方案，确定今年2月至12月在北京、天津、上海、江苏、浙江、广东试点“互联网+护理服务”。如今，距离通知颁布已有两个多月，试点工作有何进展，又面临哪些问题？ 【详细】
养成这些良好的生活习惯 让你健康一辈子 几串葡萄能让皮肤更细腻，一杯绿茶能让头发更浓密。英国《魅力》杂志近日发布的《人体修复食谱》指出，某些食物能够让你的身体变得更加健康、完美。【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn