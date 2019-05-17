山西下放护士执业审批权
记者近日从山西省太原市卫生健康委获悉，原由该省卫生健康委实施的护士执业注册审批部分权限将下放至市县级卫生健康行政部门。
山西省卫生健康委要求，太原市统一使用国家卫生健康委的护士执业注册申请审核表（即“三表合一”：护士执业注册申请审核表、护士变更注册申请审核表和护士延续注册申请审核表合并为护士执业注册申请审核表），实现省、市、县级卫生健康行政部门审批服务事项无差别办理，并缩短证书发放时间。（记者崔志芳）
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