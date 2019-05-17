全民营养周：专家提醒日常膳食应“每餐有蔬菜、天天有水果”
新华社重庆5月15日电（李松、曾理）每年5月的第三周是全民营养周。专家提醒，营养是健康的基础。要健康饮食应保证“每餐有蔬菜、天天有水果”，而且蔬果要有足够摄入量，要占据居民餐桌的“半壁江山”。
在全民营养周期间，位于重庆的新桥医院营养科与内分泌科联合为市民举办了营养健康义诊和肥胖减重宣教活动。重庆市临床营养专委会主任委员、新桥医院营养科主任王建介绍，近些年来，不少地方的居民肉类摄入量持续上升，蔬菜摄入量不足。而糖尿病、高血压等慢性疾病的发病与公众日常不科学的饮食习惯有密切关系。
王建介绍，要实现健康饮食，应保证“每餐有蔬菜、天天有水果”。蔬菜中富含维生素、矿物质、膳食纤维，水果中则富含维生素Ｃ、膳食纤维、钾等。居民膳食指南推荐成人每日摄入300至500克新鲜蔬菜。同时，推荐成人每日摄入200至350克水果。
专家提醒，在日常生活中，为了更方便地吃到新鲜蔬果，可以把水果和适合生吃的蔬菜洗干净放在茶几、餐桌等看得见、容易拿到的地方，以便随时可以吃到。家长应以身作则，增加蔬果摄入，并引导孩子多食用蔬果，用新鲜的蔬果替代日常孩子喜欢吃的零食。
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