四川城乡中医药一体化发展

记者从近日召开的四川省中医药管理局2019年中医药工作会上获悉，四川近年来高度重视在医改中发挥中医药特色服务作用，先后出台中医药医改类政策文件10余项，探索全面深化医改新路径，群众中医药获得感不断增强。新修订的《四川省中医药条例》已通过省人大二审，将于年内颁布实施。

四川省中医药管理局党组书记、局长田兴军说，在探索全面深化医改新路径过程中，四川省审时度势，牢牢把握时代契机，推动了全省中医药高质量发展。据悉，2018年，四川省委、省政府将中药材产业作为7个千亿级产业之一优先发展，中医药健康服务业纳入全省“5+1”万亿级现代产业体系建设重要战略部署。安排省级中医药专项资金2.33亿元，同比增长34%。省中医药局会同省财政厅确定广元、绵阳、宜宾和彭州等10个县（区、市）为中医药产业发展示范市、县建设单位。在机构改革中，达州市中医药管理局成为市直单位，巴中市、泸州市、芦山县等地因地制宜，建立中医药发展机构，全省中医药管理体制进一步完善。

近年来，四川出台一系列中医药发展政策措施。2015年，四川启动城乡中医药一体化改革试点，双流区作为改革先锋，通过“下派帮扶”和“上挂培养”，不仅为基层培养了一大批中医药业务能力过硬的精兵强将，更在基层将肛肠科、皮肤科等科室建立起来。此后，这一改革措施在全省逐步铺开。从2018年开始，四川开展中医药服务能力提升“十百千”工程，拟用3年时间，将10个三级甲等中医院打造成中医医疗区域中心，支持100个县级重点中医医院（民族医医院）、1000个乡镇卫生院（社区卫生服务中心）中医药综合服务区建设。2018年已先期整合资金1.31亿元，启动17个国家区域中医（专科）诊疗中心、34个重点中医医院、275个中医馆建设。

针对基层人才缺乏情况，四川省中医药管理局通过建基地、广培训、大比赛，以中医药适宜技术推广为抓手提升基层中医药人员服务能力。仅2018年，就完成省、市、县三级适宜技术比赛203场次，培训基层中医药人员2.2万人次，建成全国基层中医药工作先进单位92个。

此外，2018年，四川通过师承、进修、集中培训等形式，实施对口支援传、帮、带工程。仅省级层面就安排中医药支援人员361人，实现88个贫困地区中（藏）医院全覆盖。通过帮扶，9家单位通过升级达标创建，新开科室83个，开展新技术新业务新项目572项。（记者喻文苏 特约记者范川 通讯员王文凭）