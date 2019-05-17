三省一市共谋长三角健康发展
以“健康长三角：聚合·共识·行动”为主题的2019首届健康长三角峰会近日在上海市举行。该峰会由长三角区域合作办公室指导，上海市、江苏省、浙江省、安徽省卫生健康委和上海交通大学联合主办。会上揭牌成立健康长三角研究院，签约2019年重点项目，上海市、江苏省、浙江省和安徽省卫生健康委签署卫生健康合作备忘录。
上海市、江苏省、浙江省和安徽省卫生健康委将合力推进六方面合作。一是促进医疗服务均质发展。推动大中城市高端优质医疗卫生资源统筹布局，加强优势医疗资源和品牌输出；推进长三角专科联盟建设；加强康养资源共享和服务联动。二是推进公共卫生一体化。加强重大传染病疫情信息通报和卫生应急联动，建立严重精神障碍重点患者信息交换机制，完善跨省市食品安全事故流行病学调查协作机制；加强重特大突发公共卫生事件应急联动，推进区域医疗急救体系建设。三是深化中医药创新合作。在中医流派传承、医疗、教育等领域建立协作机制，建设中医专科联盟和区域中医专科平台。四是协同推进健康科技创新。打造国家或国际领先的优势学科群；推进科研基础设施共享，建设长三角罕见病实验诊断协作中心。五是推进健康信息互联互通。建立居民电子健康档案交换机制，开展公共卫生数据共享联动试点。六是建立综合执法监督联动协调机制。共同研究制定执法裁量基准，联合查处跨省市重大违法违规案件。
上海市卫生健康委主任邬惊雷说，长三角卫生健康一体化发展，核心在于体制机制，重点在于制度创新。上海将与江浙皖三省携手共进，在合作备忘录框架下，逐步推进卫生健康政策、信息、服务标准的衔接，打造标准规范统一、信息互联互通、服务便利有序、医学科技发达的健康长三角，不断提升长三角居民健康福祉。（记者胡德荣 特约记者潘明华）
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