孩子上课一刻不安静是多动症吗？

问：我7岁的儿子现在上二年级，上课经常搞小动作，无法专心听讲，回家后也是一刻不停，无法安静下来。请问是多动症吗？

——丁丁妈妈

湖南中医药大学第一附属医院儿科舒兰教授答：经过检查评估，丁丁确实患有多动症，需要针对性地进行治疗。

注意缺陷多动障碍俗称多动症，多起病于6至9岁，男女比例约为4∶1。这个病早期常常被家长、老师误以为是淘气，直至因活动度过高而影响学习时才会引起关注并就诊。正常情况下，儿童活泼好动或是淘气，多表现在特定的情景下，如游戏、户外活动等，在有纪律约束的场合中能自制或在要求下保持安静。而多动症患儿在各种场合中均表现出与年龄不相符合的冲动、多动、注意力分散。

维持注意困难、行为冲动和活动过多是多动症的核心症状，除以上表现，常伴有认知障碍和学习困难等。培养多动症患儿自尊自爱的情感非常重要，在药物治疗的基础上，辅以积极有效的心理和行为治疗，能在一定程度上改善多动症患儿的临床症状。家长可使用日常计划表、减少分心物、设置可达到的目标、奖励积极行为、运用图表和清单帮助儿童聚焦在任务上等，进行一些行为治疗和环境调整。（记者 徐媛 通讯员 陈双）