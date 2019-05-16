烧菜尽量使用中火更健康

50岁的李女士每天下班后最大的乐趣就是为家人做丰盛的晚餐。日前，李女士参加单位体检，低剂量螺旋CT结果提示“右肺上叶占位性病变，不排除恶性病变”，随后在湖南省肿瘤医院被确诊为周围型肺癌。李女士很纳闷，自己和家人都不吸烟，平时饮食健康、作息规律，怎么可能得肺癌？湖南省肿瘤医院胸外二科主任、主任医师王文祥指出，近年，在体检中发现的周围型肺癌患者越来越多，且以不吸烟的女性患者居多，学界认为与其长期接触厨房高温油烟有关。

有调查发现，女性长期暴露于高温油烟，会使其患肺癌的风险增加2～3倍。在非吸烟女性肺癌患者中，超过60%的有长期接触厨房油烟史；32%的女性烧菜喜欢用高温油煎炸食物，同时厨房门窗关闭或通风欠佳。

王文祥指出，不同食用油的烟点不同，烟点越高，食用油越健康。在常用的食用油中，山茶籽油烟点较高，可作为烹饪的健康首选；在烹饪过程中，尽量使用中火，炒菜时温度有所控制，以不冒油烟为极限，这样既可减少高温带来的脂肪酸、维生素的破坏，又可尽量减少油烟的产生；尽量选用锅底较厚的锅烹饪，减少炒锅内温度急剧升高产生的大量油烟；尽量采用蒸、煮、炖等烹饪方法，减少煎炒所带来的油烟；保证厨房通风良好，定期清洗抽油烟机，必要时佩戴口罩，减少油烟吸入。

王文祥提醒，现在早期肺癌的临床治愈率达80%以上，特别对于女性的早期肺癌，大部分为周围型肺癌，采用胸腔镜手术处理，通过1～3个钥匙孔大小的操作切口，可实现肺癌根治，疗效不劣于大切口开放手术。（全媒体记者 彭放 通讯员 王磊 曾帆）