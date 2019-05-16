研究显示：切除阑尾患帕金森症风险将上升
美国一项回顾性研究显示，阑尾切除者罹患帕金森症的风险是未切除阑尾者的三倍多。研究者说，这是迄今调查阑尾与帕金森症关联的最大规模研究。
近年对帕金森症发病原因的研究多围绕阿尔法—共核蛋白开展。这一蛋白出现在帕金森症发作初期的消化道内，包括阑尾。
凯斯—西部保留地大学研究人员研究超过6200万名患者的病历，找出其中接受过阑尾切除术且在术后至少6个月后确诊患帕金森症的患者。他们发现，在48.8万余名切除过阑尾的患者中，4470人术后一段时间确诊患帕金森症，占比0.92%；而在未切除过阑尾的6170万名患者中，这一比例仅为0.29%。
研究人员说，这一风险差异不分年龄和性别。虽然他们无法从病历中确认每名患者从切除阑尾到确诊患帕金森症之间的具体时长，但确认阑尾切除与患帕金森症风险升高之间存在明显关联，打算下一步研究为何存在这种关联。
这次研究成果定于18日至21日在美国圣迭戈市举行的“消化疾病周”2019年年会上发表。这是美国消化道医学界的顶级年会。（据新华社）
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