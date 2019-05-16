DASH饮食法坚持使用可使75岁以下人群心衰风险大减

“饮食途径阻止高血压”（DASH）饮食法旨在降低高血压。美国韦克福里斯特医学院一项研究显示，坚持这种饮食法可能使75岁以下人群心力衰竭风险降低近一半。

研究涉及4478名参与者。研究开始时，参与者年龄为45岁至84岁，全都没有心血管疾病。随访13年后，研究人员依据饮食习惯与DASH饮食法的接近度，把参与者分成5组，查看心衰发生率。DASH饮食法提倡多摄入蔬菜、水果、全谷物、低脂或脱脂乳制品、鱼、禽肉和植物油，限制饱和脂肪、全脂乳制品、红肉、盐和糖分摄取，杜绝酒精摄入。

结果显示，就全部参与者而言，坚持DASH饮食法看起来对心衰发生率几乎没影响。当研究人员排除年满75岁参与者的数据，在75岁以下参与者身上发现两者显著关联。与距离DASH饮食法最远的那组75岁以下参与者相比，最接近这一饮食法的那组75岁以下参与者心衰发生率低40%。

研究人员称，这一结果为进一步研究采取DASH饮食法是否能够有效预防心衰奠定了基础。（据新华社）