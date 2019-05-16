健康生活方式将降低患痴呆症的风险
世界卫生组织14日发布最新指南，建议通过健康饮食、定期锻炼、减少吸烟饮酒和控制体重等一系列健康生活方式，降低患痴呆症的风险。
新指南推荐了一系列预防痴呆症的具体建议，比如建议成年人通过锻炼来降低认知能力下降风险；强烈建议戒烟；强烈推荐健康、均衡饮食，例如地中海式饮食，即多吃果蔬、鱼、海鲜、豆类、坚果类及谷类食物，烹饪时尤其提倡用橄榄油；停止有害饮酒；向有轻度认知障碍的成年人提供认知训练等。
新指南还建议成年人加强体重控制以避免肥胖，并对高血压、糖尿病、血脂和胆固醇异常、抑郁症、听力损失等健康风险加以管控和干预，这些都有助于降低罹患痴呆症或认知能力下降的风险。
值得一提的是，尽管新指南认为社交活动减少和认知能力下降相关的证据不足，但仍认为参与社交活动与身心健康相关，因此鼓励在不同生活阶段都应融入社会。
世卫组织鼓励各国制定应对痴呆症的国家级政策和计划，其中一个基本要素是支持痴呆症患者的照护人员，因为他们通常是患者的家庭成员，为照顾患者需要对家庭和职业生活作出极大调整。
痴呆症是一类脑部疾病的总称，包括阿尔茨海默病、血管性痴呆等，主要表现为记忆、思考、语言和日常活动能力衰退。
据世卫组织统计，目前，全世界大约有5000万人罹患痴呆症，其中60%生活在低收入和中等收入国家，预计2050年患者人数将达到1.52亿。（据新华社）
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