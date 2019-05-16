今年夏粮收购有哪些新趋势

近日，我国夏粮主产区的粮食陆续上市，新一轮的夏粮收购也正式展开。

面对即将上市的新季小麦，市场会有哪些变化？如何守住“种粮卖得出”的底线，切实保护种粮农民利益？如何让农民卖“舒心粮”“满意粮”？5月15日，国家粮食和物资储备局召开2019年夏粮收购工作新闻发布会，对夏粮收购热点问题进行了分析。

“优粮优价”导向更鲜明

近期，湖北省粮食局组织开展了夏季粮油产购调查，对全省夏季粮油购、销形势和价格走势进行分析。

“预计今年我省小麦产购双增、质量好于上年，预计收购量58.2亿斤，同比增加20.8亿斤。”湖北省粮食局副局长胡新明介绍，在夏粮收购中，湖北将全面推进“优质粮食工程”，加强流通对生产的引导带动作用，实行粮食优产、优购、优储、优加、优销“五优联动”，实现优粮优价。

2018年，湖北省粮食市场化收购的比例达77%，今年湖北将继续坚持市场化改革方向，多措并举，充分调动市场多元主体积极性。

国家粮食和物资储备局党组成员、副局长卢景波在发布会上介绍，从全国范围看，今年国家继续在主产区实行小麦最低收购价政策，执行范围为河北、江苏、安徽、山东、河南、湖北6省，最低收购价格水平为每斤1.12元（国标三等），执行时间为6月1日至9月30日。

从生产看，各地积极推进农业供给侧结构性改革，调整优化种植结构，有效供给有所增加。如河南优质小麦种植面积达到1200万亩，江苏优质小麦面积600万亩，四川油菜籽优质品种占比超过8成。从目前情况看，今年夏季粮油生产形势较好，有望获得好收成，预计产量将保持较高水平。

“从收购看，随着城镇化推进，商品率逐年提高，夏粮收购量稳中有升，预计小麦收购量1350亿斤，与上年持平略增。与此同时，优质小麦购销将更趋活跃，预计小麦收购呈现最低收购价收购与市场化收购同步展开的局面。油菜籽收购市场形势较好，预计收购量320万吨，保持在正常水平。”卢景波说。

“整个收购还是坚持市场化方向，大力提倡开展市场化收购，搞活粮食流通，实现优质优价，增加农民售粮收益。只有当政策执行区域市场价格低于最低收购价格水平，符合预案启动条件时，国家才启动收购，发挥政策托底作用。”卢景波说。

守住“种粮卖得出”的底线

避免发生“卖粮难”是社会各界最为关注的问题，在今年的夏粮收购中，国家粮食和物资储备局及各地做了哪些准备？

卢景波介绍，从目前情况看，各地准备工作比较充分。国家粮食和物资储备局将督促各地在前期工作基础上查漏补缺，强化各项政策举措，确保夏粮收购各项安排部署不折不扣落到实处，牢牢守住不发生“卖粮难”的底线。

近年来，随着粮食收储制度改革深入推进，地方认真落实粮食安全省长责任制，抓好改革措施落地，多元主体入市积极性提高，市场购销比较活跃，农民售粮的渠道更广。农民主动对接市场的意识逐年提高，扎堆售粮、集中售粮的现象明显缓解，这在一定程度上也减轻了收购压力。

“在收购中，各地将严格执行最低收购价粮食质价标准，严把政策性收购质量关，既不得随意放宽标准，收购不符合质量标准的粮食，也不得拒收农民交售的达标粮食，切实保护种粮农民利益。”卢景波说。

“为做好夏粮收购，我们鼓励本省各类粮食企业适应粮食生产组织方式变化，与家庭农场、合作社等新型主体，建立长期稳定的购销合作关系，开展‘订单式’收购，就地加工转化增值。通过搭建平台、产销对接等方式，鼓励引导省内重点粮食企业、粮食经销商、主产市县粮食部门，与中粮集团等大型企业合作，开展外购外销，提高粮食收购市场化比例，促进粮食经营主体发展壮大。”胡新明说。

卢景波表示，对于个别地区可能出现的售粮过于集中、短期内压力过大等问题，国家粮食和物资储备局将密切关注，采取必要措施，予以妥善解决。对符合最低收购价执行预案启动条件的，及时启动实施，用好托市政策，发挥兜底作用，牢牢守住“种粮卖得出”的底线，切实保护种粮农民利益。

让农民卖“舒心粮”“满意粮”

目前，小麦和油菜籽零星上市，后续受天气等因素影响，夏粮收购形势可能发生变化。要密切跟踪监测，及时分析研判，为做好收购工作提供可靠依据。

“让农民卖‘舒心粮’‘满意粮’，是我们追求的目标。我们将主动顺应粮食生产经营和市场流通形势变化，紧紧围绕农民需求，强化措施、优化服务。”卢景波指出。

为保障夏粮收购，各地积极腾仓备库，加快仓储设施维修改造，统筹粮食储备轮换吞吐，积极做好腾仓并库，千方百计扩大收储能力。国家粮食和物资储备局汇总信息显示，目前主产区已准备仓容1300多亿斤，基本能够满足收购需要。一些地方还加大财政支持力度，推进绿色生态储粮体系建设。四川省财政投入10多亿元，建设了低温储粮仓容600多万吨，储粮条件大大改善。

卢景波介绍，为做好粮食收储服务，各地将开展入户服务，前移服务端口；强化产后服务，助推提质增收；优化现场服务，提高收购效率；加强信息服务，引导有序售粮。开秤后，各库点将会按照价格上榜、标准上墙、样品上台的要求，让农民交“明白粮”。集中售粮期间，有条件的库点还将采取预约收购、订单收购、绿色通道等方式，减少农民排队时间。（本报记者 李慧）