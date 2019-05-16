四川贫困白内障患者获补助
为做好2019年卫生健康工作，有效推动贫困白内障患者救治，四川省卫生健康委、残联近日决定在全省实施贫困白内障患者复明手术项目，并公布项目定点医院名单。
据了解，满足条件的白内障患者在定点医院做手术可获1400元的手术补助。贫困白内障患者复明手术项目资金由省级财政统筹安排，每例手术补助1400元，其中手术经费1000元，折叠式晶体费用400元，各地应按相关规定自行采购折叠式晶体，各级财政应补助必要的筛查和工作经费。
该省要求，各级卫生部门要加强与残联组织协作，结合本地残疾人康复工作和眼健康工作实际情况，进一步完善筛查工作制度和程序，做好贫困白内障患者筛查工作。在筛查过程中要严格坚持贫困标准，必须有乡（镇）及以上政府部门出具的贫困证明，或相关机构出具的贫困证、残疾证、低保证或下岗证等合法证件。（记者喻文苏 特约记者范川）
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