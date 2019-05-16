关注护理服务发展 急危时刻显身手

在所有护士里面，有一群人格外惹眼。她们的性子有点急，心思却很细腻，技术更是一流，工作起来也是干净利索。她们就是护理界的“特种兵”——奋战在急危重症领域的护理人。

名副其实的“铁娘子”

“只要手机一响，就要以最快的速度赶到科室，投入紧张的抢救。” 已经在ICU工作了18年的湖南省郴州市第一人民医院ICU一区护士长李梅华，现在依然对手机铃声异常敏感。2016年6月26日“凤宜高速旅游大巴起火”特大交通事故中，受伤的7位重症患者被送往李梅华所在的科室。当时是晚上11时，李梅华刚睡下。但是，15分钟后，医护人员全部到齐。作为科室护士长，李梅华负责一位全身皮肤深度烧伤达90％的休克病人，血流动力学监测、气管切开、上呼吸机、患者出现肾功能衰竭立即行CRRT治疗……和打仗一样。

“有一天晚上，来了21辆救护车。值班护士们最后累得拖着腿跑。”浙江大学医学院附属第二医院护理部主任金静芬说，也有委屈的时候。“记得刚上班时，夜班1点30分开始，我1点钟起床就吐，非常难受。那时，一个闹钟不行，必须要定两个。”

“雷厉风行又精准细”，这是很多人给ICU护士贴的标签。ICU病人病情复杂、变化快，来不得半点拖沓懈怠。“所以，我们这里的人大多性子比较急。”李梅华笑着说。

努力成为“能力担当”

中华护理学会理事长吴欣娟说，护理工作的专业性很强，尤其是急危重症护理的技术含金量更高。

在ICU，观察患者病情的关键力量是护士，而且这一作用在当下越来越突出。“医生正在为病人清创时，护士发现旁边一名冠心病患者的心电图突然出现室颤，立马进入急救状态，呼叫另一个护士推来除颤仪等抢救设备，为患者进行胸外按压、除颤、给药等抢救。经过10次除颤的积极治疗，病人终于被抢救回来。”李梅华说，这只是护士工作的一个日常片段。

北京协和医院儿科护士长孙静说，在新生儿重症监护病房，护士运用专业知识和敏锐观察力，可以第一时间发现宝宝病情变化。（下转第3版）（上接第1版）

孙静说，例如早产儿肺透明膜病是一种常见病，患病的早产儿有一个最典型的首发表现是呻吟。一边说，孙静一边给记者模拟“eng eng”的声音。她说，早产儿哭声很微弱，呻吟声与哭声之间的细微差别一般人无法分辨。但是对于专业的儿科护士来讲，一听到这个声音，就会及时提醒医生“预备上机”，同时在医嘱下达前已将呼吸机准备妥当。

不仅体现在刚性的技术上，护理人员也积极努力提升患者感受。孙静说，母乳是食物，亦是良药。我们在国内率先实施早产儿经口喂养的集束化管理，使小于34周的早产儿经口喂养过渡时间缩短了5.8天。还在国内首创由护士通过超声观察早产儿经口喂养时口腔组织肌肉的运动，荣获了北京市护理科技进步奖二等奖。

也需要心灵抚慰

医院越来越快的节奏与护士人才培养的长周期之间的矛盾日渐凸显。金静芬说，现在医院对平均住院日有严格的要求，浙医二院平均住院日仅为6天，这就给护理提出了更高的要求。护士一进来就要培训，岗前培训两年，在这个基础上，急危重症护士至少还要3年~5年的时间才能独立操作设备、独立管理病人、独立处理各种风险。如此一来，也让新入职人员有点不适应。

因此，为急危重症护士提供心理咨询是很多医院的必选动作。“不过，这么多年去的人并不多。大家好像已经学会了自我调剂。”李梅华说。确实，除了专业的心理疏导，护士们也习惯了自己“找乐子”。李梅华不仅会跳民族舞、爵士舞，还排练起了小品。

2013年，当李梅华主动申请从妇科调回ICU时，很多人不理解。有人问，都已经在ICU干9年了，好不容易熬到去妇科做护士长，怎么没干两年就要回来。而且郴州市第一人民医院明明有个规定，在ICU工作8年后，可以转岗。但李梅华说，ICU是最能体现护士价值的地方，在这个离死亡最近的地方，能见证无数生命的奇迹，看到经过医护人员努力救治，很多病人转危为安，那是自己最幸福的时刻。（首席记者 姚常房）