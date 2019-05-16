北大人民医院试点在线复诊续方购药

即日起，北大人民医院的外地患者、疑难重症患者足不出户即可享受在线续方、咨询、随诊等便捷的智慧医疗服务。患者还可网上订购社区医院或医保药店的药品并配送到家。该院也是北京地区首个实现医院智慧服务诊后管理体系建设的三甲医院。

长期以来，常见病、慢病患者以及患有肿瘤疾病需要长期随访和治疗指导的特殊慢病患者面临着“因药就医”等诸多问题，给患者带来很多不便。北京大学人民医院副院长张俊表示，为解决这一问题，医院开始探索为患者建设便捷化、智慧化的患者诊后复诊、随访服务体系。通过易复诊第三方处方共享平台，北大人民医院实现了医疗机构处方信息和药店零售消费信息的互联互通、实时共享，面向患者推出了就医处方在线流转、就近取药、网订店取、网订店送的用药便捷化和复诊便捷化服务。

依托智慧服务“诊后管理”新平台，患者可以选择门诊或线上复诊。医生根据患者的复诊情况及用药需求，开出外延处方经提交至医院药师审核，审核通过后上传至“处方信息共享平台”，平台将处方信息以短信的形式推送给患者，患者可自主选择到任何一家平台药店完成购药，还可以选择配送上门。

北大人民医院承担了大量疑难重症患者的救治任务，其中外地患者占近一半。外地患者和肿瘤等慢病患者就可以在线复诊、续方购药。

第三方处方共享平台还能直接连接医院HIS系统，可向医保等相关政府部门开放，实现有效监管。张俊透露，目前在线药品购买的医保报销问题还没有解决，未来将配合有关部门逐步解决复诊患者外延处方的医保报销问题。

据介绍，智慧管理体系的搭建成效已经初步显现，平台自上线运营至今，为患者带来极大的便捷，提升了患者的就医体验。目前，该院诊后管理体系现已接入40多家具备承接医院处方能力的专业药店，未来还将有更多合规的专业药店入驻，满足患者便捷取药需求。医院的多个科室在平台上线运营几个月以来，已实现了部分复诊疾病和慢性病用药处方的有序外延。（记者 刘欢）