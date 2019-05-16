北京地铁新规明确禁食不听劝阻或被拒乘

记者从北京市交通委获悉，从5月15日开始，新修订的《北京市轨道交通乘客守则》（以下简称《乘客守则》）开始实施。《乘客守则》明确提出，车厢内禁止饮食、禁止吸电子烟。逃票、“霸座”、推销营销、大声播放视频音乐等行为也将纳入个人信用不良信息。

新增地铁内禁止吸电子烟等内容

为维护轨道交通运营秩序，确保轨道交通运营安全，北京市交通委员会对《乘客守则》进行修订，同时，制定《关于对轨道交通不文明乘车行为记录个人信用不良信息的实施意见》（以下简称《实施意见》），并于5月15日起正式发布实施。

此前，《乘客守则》和《实施意见》向社会公开征求意见，得到了市民的关注和参与，针对一些建设性意见，进行了采纳。《乘客守则》和《实施意见》的实施将进一步加大对乘坐轨道交通不文明行为的惩治力度。

为适应当前北京市轨道交通发展、运营需求，对《乘客守则》进行了相应调整。一方面，增加了不得在车厢内进食、一人同时占用多个座位、私自张贴悬挂物品、推销产品或从事营销以及在车站、车厢内使用折叠自行车、自动平衡车、各类滑板车等内容；另一方面，对原有款项进行了修改，补充了禁止吸电子烟、在疏散通道内长时间滞留、乘凉、躺卧、使用伪造变造车票及违反自动扶梯、通道等禁行标志逆行等内容。

占座、推销等将记录个人信用不良信息

此外，为确保《乘客守则》的实施效果，同时制定了《实施意见》，其主要体现四个方面的内容：记录个人信用不良信息的不文明乘车行为，包括逃费、占座、列车上进食、推销营销、大声播放视频音乐；相关治理措施，对不文明乘车行为劝阻制止不听的，地铁运营单位有权拒绝提供乘车服务，并报告公安和交通执法部门，市交通执法部门记录个人信用不良信息，公安机关依法进行处理；相关补救措施，因不文明乘车行为记录个人信用不良信息的行为人，可以通过主动参加轨道交通志愿服务进行不良信息修复；信息复核，自然人认为个人信用不良信息有误的，可以向市交通执法部门申请个人信用不良信息复核，市交通执法部门将进行核查并作出处理。

为了避免此类现象的出现，地铁内将有专人进行监督检查。轨道交通运营安全专职督查员、文明乘车监督员、轨道运营单位工作人员、乘务管理员发现有上述不文明乘车行为的应当立即劝阻、制止；劝阻、制止不听的，轨道运营单位有权拒绝提供乘车服务，并立即向公安、交通执法部门报告。

市交通执法部门将记录个人信用不良信息，并由公安执法部门依法依规进行处理。 （记者裴剑飞）