红肉吃得多，糖尿病风险大

新加坡国立大学医学院发现，吃肉与患糖尿病的风险有一定关系。他们以亚洲人为对象进行了一次大规模调查。结果发现，食用过量的红肉，如牛肉、猪肉和加工肉等会增加患糖尿病的风险，而吃白肉，如鱼、鸡肉等可使风险下降。

研究人员以6.3万名45~74岁的新加坡居民为对象，进行了11年的追踪调查。结果显示，吃红肉最多的组与最少的组相比，患糖尿病的风险上升了23%。专家指出，红肉中的亚铁血红素、饱和脂肪酸和烹调中的烧焦部分所含的糖化最终产物等，对胰岛素的敏感性和分泌会带来不良影响。尤其是亚铁血红素，能引起过氧化和炎症，以致降低胰岛素的敏感性。另外，铁有强力的氧化作用。当消除过量铁产生的自由基的酶不足时，过量增加亚铁血红素会对胰岛素分泌的β细胞带来损伤。

吃鱼的结果却相反。日本进行了约5万人的调查，结果表明，吃鱼、贝类越多，患糖尿病的风险越低。与摄入量最少的组相比，吃最多组的风险降低了三成。其原因是，鱼中含有大量的欧米伽3多不饱和脂肪酸和维生素D，他们可以改善胰岛素的敏感性和分泌。▲