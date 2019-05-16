加拿大一项新研究提醒：中风后严防骨质疏松
金 也
美国《中风》杂志刊登加拿大一项最新研究表明，中风幸存者由于身体活动受到明显限制，其骨质疏松症、骨折和跌倒的几率会增加4倍，但大多数中风患者从未接受过骨质疏松症筛查。
研究由加拿大多伦多大学内科专家莫伊拉·卡帕拉尔博士及其研究小组完成。他们对安大略省1.65多万名年龄65岁以上的中风幸存者展开了跟踪研究，发现参试患者中，只有5%接受过骨密度测试，其中15.5%的患者在中风后一年内接受过骨质疏松症药物治疗，只有很小一部分患者在中风后的第一时间接受了骨质疏松症药物治疗。接受骨密度测试比率最大的人群为年轻女性患者，她们中风后一年内发生外伤性骨折的风险最低。而接受骨质疏松症筛查的老年女性不到1/3，高危患者的最高治疗率仅为30%。
卡帕拉尔博士表示，中风后运动能力受损，活动量减少，更容易导致骨密度下降，进而增加骨质流失和骨质疏松症的风险。
新研究同时提醒医生和患者，中风幸存者应接受骨密度测试，发现问题及早治疗，防患于未然。特别值得关注的是，骨质疏松症或骨折患者一旦中风，更应继续接受骨质疏松症药物治疗，适度运动，以防止骨质流失加重及骨折风险增大。在药物治疗之外，尽可能提高日常钙摄入量，一般标准为绝经前妇女1000毫克/天；绝经后是1000~1500毫克/天；成年男子为1000毫克/天；中老年男子是1000~1500毫克/天。▲ （金 也）
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