批发市场猪肉、鸡蛋价格小幅上涨

据农业农村部监测，2019年第18周（2019年4月29日-5月5日，下同）“农产品批发价格200指数”为114.63（以2015年为100），比前一周升0.26个点；“‘菜篮子’产品批发价格200指数”为116.55（以2015年为100），比前一周升0.16个点。重点监测的50家批发市场60个品种交易总量为51.78万吨，比前一周减8.8%。

猪肉、鸡蛋价格小幅上涨。猪肉周均价每公斤20.59元，环比涨0.7%，同比高30.0%；牛肉每公斤60.22元，环比跌0.3%，同比高6.7%；羊肉每公斤60.38元，环比涨0.3%，同比高10.7%；白条鸡每公斤16.49元，环比跌0.5%，同比高15.2%。鸡蛋周均价每公斤8.31元，环比涨1.7%，同比高6.4%。重点监测的以上5种畜产品周交易量（50家重点批发市场交易量合计，下同）1.73万吨，环比减7.0%。

水产品价格涨跌互现。花鲢鱼、鲫鱼、白鲢鱼和大带鱼周均价每公斤分别为13.82元、13.41元、7.18元和36.67元，环比分别涨1.8%、1.0%、0.3%和0.2%；大黄花鱼、鲤鱼和草鱼每公斤分别为41.19元、11.46元和12.41元，环比分别跌0.2%、0.2%、0.1%。7种水产品周交易量1.22万吨，环比减2.4%。

蔬菜均价环比持平。重点监测的28种蔬菜周均价每公斤4.23元，环比持平，同比高18.2%。分品种看，15种蔬菜价格下跌，1种持平，12种上涨；其中，大白菜、西红柿、青椒、韭菜和生菜跌幅较大，环比分别跌7.9%、7.0%、5.9%、5.9%和5.2%，其余品种跌幅在5%以内；胡萝卜环比持平；平菇、南瓜和白萝卜环比分别涨17.0%、5.6%和5.3%，其余品种涨幅在5%以内。28种蔬菜周交易量40.62万吨，环比减10.4%。

水果价格小幅上涨。重点监测的7种水果周均价每公斤6.83元，环比涨1.9%，同比高21.1%。分品种看，鸭梨和富士苹果环比分别涨12.5和3.6%；西瓜、巨峰葡萄和香蕉环比分别跌1.8%、1.8%和0.7%。7种水果周交易量7.61万吨，环比减10.0%。