莫让平台“二选一”卷土重来

经历了高补贴和烧钱大战后，外卖平台逐渐从规模快速扩张期转入资源掌控期，不规范竞争行为也集中显现。据报道，近期部分外卖平台利用强行下架、提高佣金费率、缩小配送范围等手段要求商户签订“独家协议”，导致不少中小餐饮企业外卖订单锐减，经营状况堪忧。

前些年，一些电商平台就存在要求合作商家只能入驻一家销售平台的问题，如今“二选一”又在外卖平台“霸气重演”。这不仅阻碍了同等市场经营者与其公平竞争，而且对商家损害很大，剥夺了商户的自由选择权，同时也严重影响了消费者权益。“二选一”会影响市场充分竞争，使消费者做出比较的空间变小，不利于行业提升供给效率与质量。

无论是外卖平台，还是电商“二选一”，都严重违反了《电子商务法》《反不正当竞争法》等法律法规。2017年新修订的《反不正当竞争法》规定：经营者利用网络从事生产经营活动，不得利用技术手段，通过影响用户选择或者其他方式，实施妨碍、破坏其他经营者合法提供的网络产品或服务正常运行的行为。然而，一些外卖平台依然要求商户“二选一”，多次被相关部门约谈，相关问题仍屡禁不止。这也暴露出监管部门的执法力度有待加强。

对于“二选一”这种滥用市场支配地位实行不正当竞争的做法，必须依法加大监管与执法力度，不能任其一再重演，确保行业公平竞争。同时，无论是电商平台，还是外卖平台，都要从长远利益出发，实现企业、商家与消费者共赢，这是企业生存发展的王道，也有利于行业健康发展。