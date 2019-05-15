5月份蛋价较3月份上涨19% 鸡蛋价格为何上涨
黄俊毅
农业农村部监测数据显示，全国鸡蛋价格从今年3月份每公斤7.09元上涨到5月份的每公斤8.44元，涨幅超过19%，不仅价格高于去年同期，涨幅也高于去年同期。
中国农业科学院农业经济与发展研究所副研究员、国家蛋鸡产业技术体系产业经济研究室骨干成员朱宁表示，鸡蛋价格上涨主要原因有两方面。从供给方面看，自2018年10月份开始，全国鸡蛋价格连续6个月下跌，且春节前后鸡蛋价格临近或低于盈亏平衡点，鸡蛋主产区陆续淘汰蛋鸡。随着产蛋鸡减少，且新补栏蛋鸡尚未开产，使得今年春季鸡蛋供应偏少，导致鸡蛋价格上涨。从需求方面看，受非洲猪瘟疫情影响，猪肉供应不足，猪肉价格持续高位，作为猪肉替代品的鸡蛋消费需求回升，导致鸡蛋价格上涨。
近期鸡蛋供给不足，导致价格上涨，后市会有何变化？业内专家认为鸡蛋价格上涨空间不大。
朱宁表示，自1985年以来，我国鸡蛋产量始终位居世界首位，行业产能强大。据国家统计局数据统计，2018年我国鸡蛋产量达到了2659万吨，是1985年的5.85倍。经过多年发展，我国蛋鸡养殖业已经基本完成了良种化、规模化、标准化、专业化和设施化，形成了较为完善的业内分工体系。2018年，我国鸡蛋产能回升、蛋价及淘汰鸡价格相对处于高位。2019年上半年，我国鸡蛋产能呈下降趋势、鸡蛋价格呈“U”形波动，淘汰鸡价格受非洲猪瘟疫情影响保持高位。虽然价格、供给有所波动，但近两年我国蛋鸡养殖业发展态势良好，总体形势趋稳。
“北京新发地农副产品批发市场鸡蛋供应趋紧状况在4月中旬开始显现，进入5月份已得到一定程度缓解。”北京新发地农副产品批发市场统计部经理刘通说。5月10日新发地市场鸡蛋批发价为每公斤8.78元，比5月3日上涨10.03%，比4月10日上涨19.95%，比2018年5月10日上涨20.27%，周环比、月环比、年同比全部大幅上涨。“但鉴于鸡蛋供求正渐趋平衡，蛋价将难以出现大幅波动。”
朱宁认为，在国内蛋鸡产业平稳发展态势下，2019年鸡蛋价格后市将延续往年的价格波动规律，虽然有所上涨，但上涨空间不大。由于鸡蛋价格回升、饲料成本下降及蛋鸡养殖持续盈利，淘汰蛋鸡的养殖场将积极补栏。预计新补栏或新投产的蛋鸡产蛋将在今年第三季度达到高峰，鸡蛋价格将在第三季度呈下降趋势。此外，在替代效应和端午节、中秋节等节日效应双重影响下，今年下半年鸡蛋价格将延续往年“先下降、后上涨”的规律，但波动幅度较2018年将收窄。
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