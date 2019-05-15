仿生胶水可快速强力止血
陆成宽
怎样才能使伤口快速愈合？来自浙江大学医学院等单位的研究团队报告了一种能在数十秒内完全止住大动脉损伤和心脏穿透伤大出血的仿生水凝胶材料，这种材料的效果已经在动物实验中得到证实，未来有望在临床上广泛应用。相关研究成果14日发表在《自然·通讯》杂志上。
快速止血和伤口封闭是心外科和大血管外科的一个巨大挑战，每年因无法有效控制出血而死亡的人数众多。“理想的胶粘剂不仅要对湿组织有较强的粘附力，其强度也要能抵抗高的血压和心脏剧烈跳动。然而，目前没有满足以上要求的材料。”论文通讯作者、浙江大学求是特聘教授欧阳宏伟说。
研究团队设计了一种模仿细胞外基质（即由蛋白质等分子组成的网络）构成的凝胶，能在紫外光照射下迅速固化。在实验室开展的初步动物实验中，这种水凝胶能够快速封闭猪肝脏上的大面积创口；随后，研究人员又通过一组猪外科手术表明，这种水凝胶也能让猪心脏的穿透创口在无需缝合的情况下快速闭合并停止出血。据悉，研究人员将会开展进一步临床前研究，以评估这种水凝胶是否具有潜在毒性，确保未来能够安全地用于人体。
论文共同第一作者、浙江大学博士后洪逸表示，这种新型材料可注射，使用方便，在创伤快速止血、开放性手术和微创内镜手术止血及创口封闭等场景中都有很好的应用前景。（记者陆成宽）
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