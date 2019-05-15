我国将全面建立统一的城乡居民医保制度

国家医保局会同财政部日前印发《关于做好2019年城乡居民基本医疗保障工作的通知》，要求全面建立统一的城乡居民医保制度。

目前，我国已有24个省份完成城乡居民医保制度整合工作，其余7个省份城镇居民医保和新农合仍是并轨运行。通知重点针对两项制度尚未完全整合统一的地区，明确要求加快整合力度，于2019年底前实现两项制度并轨运行向统一的居民医保制度过渡。

通知要求，制度统一过程中，要巩固城乡居民医保覆盖面，确保参保率不低于现有水平，参保连续稳定，做到应保尽保；完善新生儿、儿童、学生以及农民工等人群参保登记及缴费办法，避免重复参保；已有其他医疗保障制度安排的，不纳入城乡居民医保覆盖范围；妥善处理特殊问题、特殊政策，做好制度统一前后政策衔接，稳定待遇预期，防止泛福利化倾向。

通知要求，各地在确保覆盖范围、筹资政策、保障待遇、医保目录、定点管理、基金管理“六统一”的基础上，进一步统一经办服务和信息系统，提高运行质量和效率。（记者张泉）