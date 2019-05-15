气温多变哮喘患儿增多 医生提醒防治儿童哮喘要走出认识误区

近段时间以来，重庆等地阴晴不定，气温变化大，相关医疗机构接诊了不少哮喘患儿。医生提醒，在日常治疗中，一些家长对儿童哮喘认识有误区，有的认为哮喘会随着孩子年龄增长不治而愈，有的认为用药后没有症状就表示哮喘治好了……走出这些误区，才有助于儿童哮喘的科学治疗。

“儿童哮喘是一种慢性气道炎症，主要症状表现为呼吸急促、喘息反复发作、呼吸道反复感染等。还有一些不典型症状，如慢性咳嗽、胸闷等，还可合并过敏性鼻炎、特异性皮炎等。如对哮喘认识不足，易被误诊。”重庆医科大学附属儿童医院医生刘铮介绍，若哮喘病程迁延还可能导致反复气胸、肺不张、胸廓变形等不良后果，严重影响孩子的生活质量。

医生介绍，有些对儿童哮喘的认识误区应当及时纠正。例如，有家长认为儿童哮喘会随着年龄增长不治自愈。“其实一部分哮喘儿童随着生长发育，哮喘症状会有不同程度的缓解，但部分患儿成年后仍会复发。因此，对儿童哮喘要做到早发现、早确诊、早治疗、早预防。”刘铮说。

用药后没有症状就表示哮喘治好了？也不是这样的。医生介绍，使用缓解药物后，虽然症状消失了，但是气道炎症仍可能持续存在。应坚持使用哮喘治疗的药物，定期复查，并在复查结果的基础上调整药物用法用量，预防哮喘发作。

（记者李松）