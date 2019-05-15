多吃果蔬能补钾
钾可预防中风，并协助肌肉正常收缩。在因摄入高钠导致高血压时，钾还具有降血压作用。身体健康的人会自动将多余的钾排出体外，但肾病患者需控制钾摄入量。中国营养学会推荐，成年人每日应该摄入钾2000毫克。要预防慢性病，钾摄入量应在3500毫克以上。钾的性质比较稳定，不容易从食物中流失，只需多吃含钾丰富的食物就能起到补充作用。许多蔬果是含钾大户，应该常吃▲
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“网约护士”试点近三月 居家护理还需迈过哪些门槛？ 打针、静脉采血、伤口换药……这些常见的医护服务以前必须到到医院或社区才能进行，对于失能人士或者行动不便的患者来说，如果没有家人的帮助，还是很不方便。近年来，随着移动互联网的快速发展，让“网约护士”开始走入人们的生活，只需动手点击手机APP，就可以享受便捷的护士上门服务。今年2月12日，国家卫健委正式发布《关于开展“互联网+护理服务”试点工作的通知》及试点方案，确定今年2月至12月在北京、天津、上海、江苏、浙江、广东试点“互联网+护理服务”。如今，距离通知颁布已有两个多月，试点工作有何进展，又面临哪些问题？ 【详细】
养成这些良好的生活习惯 让你健康一辈子 几串葡萄能让皮肤更细腻，一杯绿茶能让头发更浓密。英国《魅力》杂志近日发布的《人体修复食谱》指出，某些食物能够让你的身体变得更加健康、完美。【详细】
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