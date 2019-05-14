报告预计今年我国农产品供给总量仍将较为充足
新华社北京5月13日电（记者胡璐）中国农业科学院13日发布的《中国农业产业发展报告2019》预计，今年我国农产品供给总量仍将较为充足，粮食产量将持平略增。
报告显示，2018年我国以实施乡村振兴战略为总抓手，农业生产稳健增长，农产品消费升级加快。同时，农业供给侧结构性改革成效显现，其中玉米结构调整成效明显，消费旺盛，库存消化进度超出预期，市场价格稳中有涨。大豆产量增加，进口量有所下降，大豆及豆油、豆粕市场运行基本平稳。
报告预计，今年我国继续重视和加强对农业与粮食生产的支持力度，预计粮食产量将持平略增，价格保持稳定。稻谷、小麦、玉米产量将分别达到2.1亿吨、1.3亿吨和2.6亿吨。国产大豆供给能力稳步提升。
随着农业供给侧结构性改革的深入推进，经济作物供需基本保持稳定，品种结构有所调整。报告预计2019年蔬菜种植面积为2000万公顷，较2018年略有下降。棉花种植面积和产量均较2018年有所下降。受非洲猪瘟疫情影响，猪肉市场存在较大的不确定性。
《中国农业产业发展报告2019》在总结分析国内外宏观经济形势和农业产业发展的背景下，采用了大量前沿研究方法，评估各种政策或外界冲击对农业发展可能产生的影响。并对谷物、油籽、畜产品、水产品等17个农业产业发展的新形势进行了分析，研判2019年至2020年的供求发展趋势。（完）
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