医生制作“出院手册”感动患者

前不久，81岁的山东老人邵婆婆在湖北省武汉市中心医院后湖院区血管外科进行了急性下肢动脉栓塞微创手术，保住了右腿。随后，准备出院的老人意外收到医生为她制作的“出院手册”，上面不但有术后的康复计划，还有医生用笔标注出的重点注意事项。医生的暖心之举让老人和家属十分感动。

邵婆婆家住山东淄博，半个多月前，她感觉右腿疼痛，但没当回事。后来，腿疼的症状越发严重，同时还有发凉、麻木的症状，走路也困难，这才到当地医院就诊，被诊断为下肢动脉硬化闭塞症，合并急性下肢动脉栓塞。老人在当地连跑了两家医院，都被认为可能面临截肢的风险。经过多方打听，老人决定到武汉市中心医院治疗。

该院血管外科主任何涛检查发现，老人右腿的动脉已经全被堵死，皮肤颜色已经发黑，当务之急是打通堵塞的血管。考虑到邵婆婆高龄，还有高血压、糖尿病等基础疾病，经过综合评估后，何涛为她实施了微创介入手术，将带有旋切刀片的导管送入病变部位的动脉腔内，切除血管壁上的斑块，再利用球囊扩张打通闭塞的血管。术后，老人的右腿重新恢复了温度，皮肤颜色也开始红润，右腿保住了。

4月24日出院时，何涛在交代完出院注意事项后，送给邵婆婆一本自己和管床医生张元超共同制作的“出院手册”，这让邵婆婆和家属很意外。打开“出院手册”，邵婆婆和家属发现这是一本个性化的出院指导手册，出院手册以图文并茂的形式注明了回家后的饮食结构，提示加强对血压的监测管理，患肢保温及下肢关节的功能锻炼的方法。

何涛表示，手术结束不意味着治疗结束，更多的时候要让患者知道改变不良的生活方式的重要性。他认为，在患者出院前进行口头告知，很多患者回到家后往往忘记了许多事项，制作个性化的出院指导手册可以提醒患者在家中更好地进行功能锻炼。（记者黄征宇 通讯员刘姗姗）