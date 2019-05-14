全国累计报告职业病97万余例
5月13日，国务院新闻办公室在京举行国务院政策例行吹风会，介绍我国职业病防治形势与对策有关情况。据悉，截至2018年年底，全国累计报告职业病97万余例，其中约90%为职业性尘肺病，并呈现年轻化趋势。
据介绍，近年来，我国职业病防治工作取得了积极进展：2018年机构改革将职业安全健康监管职责整合到国家卫生健康委，整合了监管力量，优化了工作机制；全国人大常委会先后4次修订《职业病防治法》，国务院制定发布国家职业病防治规划，国家卫生健康委等相关部门发布了11个部门规章、700余项职业卫生标准；将职业健康工作纳入地方政府考核和诚信体系建设；职业卫生技术服务能力大幅提升；近10年累计培训企业负责人和职业健康管理人员430万人次。
国家卫生健康委副主任李斌表示，当前最重要和紧迫的工作，是会同相关部门组织开展尘肺病防治攻坚行动，推动企业落实主体责任。同时，统筹利用现有医保、医疗救助、生活帮扶等政策，解决尘肺病人因病致贫、因病返贫等问题。从长远来看，进一步加强职业健康法制建设，完善职业健康监管体系，压实地方政府监管责任，推进科技创新，开展职业健康宣教培训。
李斌强调，目前我国《职业病分类和目录》涉及十大类132种职业病，除尘肺病外，还要防治职业中毒、防噪、防辐射，从源头上有效预防这些职业病危害因素对劳动者健康的影响。（记者张磊）
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