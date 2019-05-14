卵子地下交易难免“兴奋入场，悲剧出场”
近日，关于非法买卖卵子获利的报道引发社会广泛关注。媒体报道，目前仍有多家组织以爱心捐赠名义招募女性售卖卵子，并给予1万元至10万元不等“营养费”。据介绍，价格主要根据女性学历而定，同时客户也会看重身高长相等。
其实，无论是不是以“捐赠”为名，交易双方都心知肚明，之所以铤而走险，还在于利益诱惑。尤其对于供卵一方而言，往往就因为“来钱快”而选择无视后续的健康影响。其实，在取卵过程中，促排卵药物的注射，可能引发供卵者情绪波动、腹胀肠鸣、卵巢区域肿胀，严重者甚至会导致卵巢过度刺激综合征。2016年，就曾有新闻报道17岁少女卖卵时被一次取卵21颗，险些丧命。
卵子地下交易，很容易让我们联想到“裸贷”——都将大学生群体视为主要目标。其背后共同的选择逻辑在于，虽然并非绝对意义上的穷人，这个群体却相对容易因为不合时宜的消费观而做出“忽视后果”的选择。因此，持续通过更加深入人心的引导和教育，帮助大学生们树起正确的消费观、不能“瞻钱不顾后”，更不能忽视其背后的巨大风险。不然，难免还会有“兴奋入场，悲剧出场”的大学生深受其害。
当然，斩断买卖卵子地下交易链条，法治不能再迟到了。对于那些操纵这桩买卖的公司和部分医疗机构，加强监管和坚决取缔，一个都不能少。（张明芳）
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