他们为什么喜欢在朋友圈装土豪

相信很多人的朋友圈都会有几位这样的“演员”，他们明明生活乏善可陈，却天天在朋友圈发出来源不明的炫耀内容，包括各国的名胜打卡、豪车、奢侈品、高档美食、磨皮特别厉害的自拍……

朋友圈对于他们来说就像一个舞台，在这个舞台上，他们会使出浑身解数获得关注和肯定，甚至连某电商平台都开始售卖相关炫富素材让这些人的“演技”更加逼真。那么这种“表演”的背后藏着怎样的心理呢？

和幼年人格养成有关

对一般人而言，不暴露自己的缺点是人之常情。但一般人不会把不属于自己的强项到处散布，因为过度吹捧，会让人格健康的人感到不舒服。简单地说，比起因为不属于自己的美好而得到称赞，一般人更喜欢别人接纳的是真实的自我。那么这种喜欢制造“虚假繁荣”的人，为什么这么爱打肿脸充胖子呢？

一个人长大后的行为表现，和他幼年的人格养成息息相关。发展心理学家皮亚杰将儿童认知的建构阶段，分为4个层次：感觉动作期（0—2岁），这个时期，人通过感官与外在世界发生关系，进行初步对世界的认识与探索；前运思期（2—7岁），开始有“自我中心”的倾向，能够使用简单的符号去代称具体事物；具体运思期（7—11岁），开始能够进行逻辑性的思考，具有简单的推理能力，更多对于外在世界的关注、理解与互动，弱化自我中心的倾向；形式运思期（11岁之后），逐渐把握抽象思维的能力，能够脱离现实事物的限制，进行系统性的思考活动。

所谓成长，就是一个人的认知能力不断提升。孩子从不了解社会，到慢慢认清社会的面貌，并且逐步习得在社会中与人互动的规矩。简单地说，在具体运思期，孩子才真正开始放下自我中心，通过越来越多的人际互动，培养出同理心、利他行为、换位思考等能力。可以想见，如果一个人在这个阶段没有培养出利他的自我，他就会持续用自我中心的态度待人处事。

而这个“自我中心”不是呈现真实的自己，而是呈现一个过度理想的自己，同时把无法接受的自己加以摒弃。由于他们更在乎其他人的关注、肯定，因此为了获得这些关注与肯定不惜牺牲真实的自我，把自己打造成一个他人眼中的成功者。

如何避免继续“演”下去

“打肿脸充胖子”并不一定就是病态的表现。而是在成长过程中，从自我中心到社会化没有发展完全的结果。我们可以通过以下几种方式，避免自己因为急着拿出“更好”的一面而虚构故事，却导致和他人之间无法建立真实的关系——因为别人以为他们的好，都只是他们伪造出来的假象。

第一种方式：融入一个真实的团体。比如去参加一个自己感兴趣的课程，课程中大家都是初学者，在团体中告诉自己“我跟大家一样”，重新适应踏实的成长历程。

第二种方式：回溯童年经验。对成长阶段，因为父母不合理的要求，或者其他使我们开始夸大自己的因由重新检视，试着通过心理咨询等方式处理这方面的创伤。

第三种方式：减少刺激物。配合前面两个方法，试着逐渐减少使用朋友圈，以及类似的社交工具，减缓对刺激物的依赖。

最后笔者想说，做真实的自己，不只是一种选择，而是成长必经的轨迹。在这条轨道上，我们要走出属于自己的美好，然后才得以拥抱真实的自我，真实的他人，真实的关系。