新型抗结核药物疗效好更安全
俄罗斯库尔恰托夫研究所纳米、生物信息、认知、社会技术中心与俄联邦国家预算科学机构“中央结核病科学研究所”，在已知抗结核抗生素D-环丝氨酸基础上研制出疗效和安全性更好的新剂型——环丝氨酸-PF。
该中心纳米胶囊和靶向给药实验室高级研究员娜杰日达·古卡索娃称，近十年来，结核病传染因子对传统药物的抗药性越来越强，俄在这方面的研究处于世界领先地位。环丝氨酸是一种主要的二线抗结核药物，但副作用很大，主要影响神经系统。
研究人员致力于使其不仅能有效杀死耐药分枝杆菌，同时又不损害患者神经系统。他们在研制环丝氨酸-PF过程中找到了解决毒性问题的办法，即在生物聚合物颗粒中加入有效物质。新药剂为直径30—400纳米的亚微米聚合物颗粒，内含有效物质环丝氨酸。其吸收更好，药效持续时间更长。
据悉，新药剂已通过临床前试验，而且结果超出预期。在感染结核病的老鼠身上做的实验证明，摄入聚合物颗粒后抗结核效果是标准环丝氨酸的2—4倍，同时也降低了神经毒性。
俄西伯利亚国立医科大学肺结核病学和肺病学教研室主任奥莉加·菲利纽克表示，新药剂毒性低，对患者有益。其良好的耐受性将有助于完成耐药结核病的有效化疗疗程。
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