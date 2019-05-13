科学家发现新基因 可让超级细菌“大敌”失去作用

【环球网综合报道】粘菌素是医生在处理细菌感染时别无其它选择情况下最为有效的抗生素之一。但是未来这道防线也可能会被攻破。据美国合众国际社5月7日报道，科学家发现了一种新的基因，这种基因会使超级细菌对粘菌素产生耐药性，致使这种药失去药效。

科学家在分析沙门氏菌的细菌基因组时，发现了一种名为“mcr-9”的基因。mcr-9是一种抗粘菌素的跳跃基因，它能够很容易就移动到其他菌株或生物体上，因而也能够在世界范围内大量繁殖。有关该基因的研究现已经发表在5月7日的mBio期刊上。

美国康奈尔大学食品安全教授马丁(Martin Wiedmann)说：“联合国世界卫生组织将粘菌素认定为优先级最高的抗生素，但是mcr-9基因会使细菌对其产生耐药性。如果在治疗中抗生素不起作用，最严重的情况下会造成病人的死亡。如果抗生素耐药性扩散，将会出现多起死亡案例。”

据报道，mcr-9并不是近年来发现的首个抗粘菌素跳跃基因，医疗专家已将该基因的信息在数据库中进行了更新。这些信息能够帮助科研人员检测食品病原菌，而这将有助于提升防治效果。

除此之外，科学家和医疗专家也在竭尽全力控制抗生素的耐药性，直到研究人员研究出新型抗生素。(实习编译：谢欣然 审稿：谭利娅)