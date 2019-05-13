端午出行，这些事必须知道

“五一”小长假刚刚结束没多久，端午假期又被很多人提上了日程。这不，5月9日起旅客就可以通过网络和电话购买2019年端午节当天的火车票了。今年端午假期的车票好不好买？有没有比高铁更具性价比的选择？请看本期主持人为您一一解答。

问：今年端午节的火车票紧俏吗？

主持人：即将迎来的端午节小长假集中在高考期间，届时铁路运输会出现学生流、探亲流、旅游流高度叠加状况，铁路部门预计中短途热点城市的车票仍将一票难求，建议旅客提前购票。

同时，铁路部门也提示，为确保铁路运输安全秩序，维护良好旅行环境，会根据客流情况，决定是否办理越站补票手续。

问：抢票软件靠谱吗？

主持人：各种抢票软件虽然都有可能成功抢到备选车次的车票，但如果要选择的车次已经没有余票了，抢票软件也是没有办法的。虽然很多抢票软件声称有优先出票权，但无论是增加带宽还是高速下单，拼的都只是速度，不是所谓的“优先”。

其实，旅客通过12306网站或手机客户端购票，并遇到所需车次、席别无票时，可按日期、车次、席别提交购票需求，在预付票款后，售票系统自动安排网上排队候补。当对应的车次、席别因退票、改签等业务产生可供发售的车票时，系统自动兑现车票，并将购票结果通知旅客。

问：有没有比高铁更具性价比的选择？

主持人：近年来，随着我国铁路运输不断升级，节假日出行越来越便利，特别是乘坐高铁出行成为假日旅行的一种时尚。在刚刚过去的“五一”小长假期间，沪昆高铁、徐兰高铁、宁杭高铁、长株潭城际等31条高铁和客专线路客流量刷新了历史纪录。

但是，伴随着高铁走俏，出行高峰期购买高铁票的难度也随之增加。事实上，面对即将到来的端午节假期，即使没有买到高铁票也没关系。第三方售票平台数据显示，端午节当天，北京至上海的MU2802、MU2822航班机票价格为300元，两地间高铁二等座价格为553元。北京至深圳的HU7707航班机票价格为495元，两地间高铁二等座需944.5元。所以，即使买不到高铁票，乘坐飞机也是不错的选择。

（本期主持人 王轶辰）