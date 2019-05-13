关注国际护士节：400万“白衣天使”的暖心守护

全国注册护士总数超过400万、每千人口护士数达到3人……一年一度的“5·12”国际护士节，见证着我国护理事业发展过程中的“变”与“不变”：变的是不断改善的护理服务，不变的是“白衣天使”的暖心守候。

总数超过400万 护理工作更加贴近患者和临床

“2018年底，全国注册护士总数超过400万，占卫生专业技术人员近50%，每千人口护士数达到3人。具有大专以上学历的护士近70%，护士专业素质和专科护理服务能力不断提高。”

在国家卫生健康委员会近日举行的新闻发布会上，国家卫健委医政医管局副局长焦雅辉说，在推进健康中国建设、积极应对人口老龄化、持续深化医改进程中，护理工作快速发展、成绩显著。

据介绍，我国优质护理服务已实现“全覆盖”，护理质量持续改进，护理服务明显改善，护理工作更加贴近患者、贴近临床、贴近社会。与此同时，智慧护理、“互联网+护理服务”等新型服务模式不断创新，护理服务供给增加，护理服务更加专业、便捷、多元化。

随着社会老龄化加速，老年护理问题越来越受到人们的关注。一组数据显示了我国老年护理工作的发展足迹——2018年底，我国已设立护理院（站）约800个，康复医院800余个。到2020年，要争取支持每个地市设立一所护理院。

焦雅辉介绍说，国家卫健委正在制定医疗护理员的培训大纲和服务规范的要求，文件颁布以后，通过全社会的努力加大老年医疗护理员培训培养的力度和速度，进一步通过医疗护理员解决失能和半失能老年人的日常医疗护理需求问题，重点解决“谁照顾”的问题。

下基层、调薪酬 各地多措并举攻坚难点

每周五，安徽省合肥市第一人民医院产科护士长吴宝玉就会来到合肥市庐阳区杏林社区卫生服务中心，为社区的妈妈们进行孕婴保健服务。

这是吴宝玉和社区妈妈们的“周五之约”。从2017年8月起，吴宝玉作为高年资护士下基层试点工作的首批护士，在该社区卫生服务中心开设了“宝玉母婴工作室”，把“互联网+”模式运用到工作中，充分利用“互联网+社区孕婴健康模式”，撑开、撑大社区孕婴健康保护伞。目前已推广家庭医生签约服务暨高年资护士服务包，工作室已经服务1800多名孕产妇。

“宝玉母婴工作室”的发展，是安徽省高年资护士下基层试点工作的一个缩影。

据了解，为促进优质护理服务向基层延伸推广，安徽省启动创新城市医联体试点工作，已有78名高年资护士分别下沉合肥市庐阳区、芜湖市、蚌埠市22个社区卫生服务中心。此项活动与家庭医生签约服务工作相结合，根据居民实际健康需求，设计个性化健康服务包，以顺应居民健康服务新期盼。

“高年资护士下基层的试点，让我们这些‘老护士’更能发挥专长。”吴宝玉说，现在医院已经派出更多护士下沉社区，“希望今后基层护士的待遇也能快速提升，让护士们愿意到基层来。”

吴宝玉的期盼，也是广大护士群体的共同心愿。

在山西，在卫生健康部门和有关部门的共同努力下，护理服务价格调整联动机制得以建立。2017年，全省医疗服务价格进行了调整，分级护理价格调整幅度最大，在原来的基础上增幅达200%。

据山西省卫健委新闻发言人阴彦祥介绍，山西省已上调领军临床专科分级护理费价格，一、二、三级护理费分别上调至50元、30元、20元，进一步体现护士劳动价值，调动护士的工作积极性。

正如焦雅辉所说，在各地医疗服务价格改革当中，护理价格基本上已纳入第一轮医疗服务价格改革范围，相关护理价格基本上都得到了调整。

短板如何补齐？科学配置人力、融合“互联网+”值得关注

需要注意的是，虽然我国护士总数逐步增长，已扭转医护比倒置的局面，但总量依然不足。焦雅辉说，我国护士的人力资源指标与欧美发达国家相比还有一定差距，因此还有大力发展的空间。

国家卫健委、国家发展和改革委员会等多部门2018年印发《关于促进护理服务业改革与发展的指导意见》。指导意见指出，到2020年，护理队伍得到长足发展。注册护士总数超过445万，每千人口注册护士数超过3.14人，医护比不低于1：1.25，基层医疗机构护士总量超过100万。

护士队伍建设是护理工作发展的根本。如何补齐短板、达到既定目标？大力加强护士队伍建设、科学合理配置护士人力是应时之需。

焦雅辉指出，要坚持以岗位需求为导向，加强护士培训培养，提高护理服务能力；不断完善护士执业管理制度，拓宽护士职业发展路径。

此外，随着“互联网+”的应用，护理服务业仍有长足发展潜力。据了解，国家卫健委将指导各地加快推动发展护理服务业，持续深化优质护理服务，不断提高护理服务水平，同时开展“互联网+护理服务”试点工作，规范引导“互联网+护理服务”健康发展。