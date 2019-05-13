联合国粮农组织预计2019年全球谷物产量将创历史新高
新华社罗马5月12日电（记者李洁）联合国粮食及农业组织（粮农组织）日前发布报告称，2019年世界谷物产量将达创纪录的27.22亿吨，比上一年增长2.7％。
报告认为，2019年世界谷物利用量预计也将创下新高，将上涨1.5％。全球谷物消费量预计将增长1.1％，大米的消费增速将更快，粗粮的需求更为强劲。
在总体供需均保持宽裕的背景下，国际谷物价格可能将继续承受压力，谷物贸易前景看好，尤其是小麦和大米。
该组织同时发布的追踪日常交易类食物商品的国际价格月度变化指数——粮农组织食品价格指数显示，4月份，除谷物价格外，粮农组织食品价格指数涵盖的所有食物商品的价格均出现了上涨，其中肉类和乳制品价格领涨。
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