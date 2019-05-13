北京将推进“互联网+护理服务” 

新华社北京5月12日电（记者侠克）12日是第108个国际护士节。记者日前从北京市卫生健康委获悉，截至2018年底，全市注册护士总数12.4万人，较2015年增长8.8%；全市每千人口注册护士数5.74人，医院医护比达到1:1.33，均位居全国前列。

北京市卫生健康委医政医管处副处长刘颖表示，今年北京市还将继续推进“互联网+护理服务”，在东城区、朝阳区、石景山区开展试点工作，通过“线上申请、线下服务”模式，为出院患者或行动不便的特殊人群提供护理服务，满足群众多样化、多层次健康需求。

据悉，2017年北京市率先实行护士区域注册，即在北京市任何一家医疗机构注册的护士，可同时在当地其他医疗机构执业，该举措为大医院专科护士到基层和社会办医疗机构提供优质护理服务打通了政策通道。

截至2018年底，北京市共有2700多名护士在多个医疗机构执业，其中到基层多点执业的占91%。不仅如此，2018年北京市实现护士注册“全程网上办，最多跑一次”，申请材料进一步精简，流程进一步优化，办理时间由20个工作日缩短到9个工作日以内。