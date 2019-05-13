北京将推进“互联网+护理服务”
新华社北京5月12日电（记者侠克）12日是第108个国际护士节。记者日前从北京市卫生健康委获悉，截至2018年底，全市注册护士总数12.4万人，较2015年增长8.8%；全市每千人口注册护士数5.74人，医院医护比达到1:1.33，均位居全国前列。
北京市卫生健康委医政医管处副处长刘颖表示，今年北京市还将继续推进“互联网+护理服务”，在东城区、朝阳区、石景山区开展试点工作，通过“线上申请、线下服务”模式，为出院患者或行动不便的特殊人群提供护理服务，满足群众多样化、多层次健康需求。
据悉，2017年北京市率先实行护士区域注册，即在北京市任何一家医疗机构注册的护士，可同时在当地其他医疗机构执业，该举措为大医院专科护士到基层和社会办医疗机构提供优质护理服务打通了政策通道。
截至2018年底，北京市共有2700多名护士在多个医疗机构执业，其中到基层多点执业的占91%。不仅如此，2018年北京市实现护士注册“全程网上办，最多跑一次”，申请材料进一步精简，流程进一步优化，办理时间由20个工作日缩短到9个工作日以内。
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“网约护士”试点近三月 居家护理还需迈过哪些门槛？ 打针、静脉采血、伤口换药……这些常见的医护服务以前必须到到医院或社区才能进行，对于失能人士或者行动不便的患者来说，如果没有家人的帮助，还是很不方便。近年来，随着移动互联网的快速发展，让“网约护士”开始走入人们的生活，只需动手点击手机APP，就可以享受便捷的护士上门服务。今年2月12日，国家卫健委正式发布《关于开展“互联网+护理服务”试点工作的通知》及试点方案，确定今年2月至12月在北京、天津、上海、江苏、浙江、广东试点“互联网+护理服务”。如今，距离通知颁布已有两个多月，试点工作有何进展，又面临哪些问题？ 【详细】
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