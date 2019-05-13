云南：严禁集中用餐单位自采加工野生菌
新华社昆明5月12日电（记者林碧锋）野生菌上市旺季将至，云南省加强食用野生菌中毒防控，明确严禁集中用餐单位等重点场所自采、加工野生菌，提醒广大群众切勿食用不熟悉、难以识别的野生菌。
云南省政府食品安全委员会办公室介绍，2018年云南省共发生食用野生菌中毒事件20起，中毒人数112人，中毒后死亡人数15人。全省中毒事件总数、中毒人数、死亡人数与2017年相比均明显下降。
今年，云南将着力构建食用野生菌中毒防控工作网络，特别是对于农村地区、偏远山区、建筑工地等多发易发区域，将划定区域，细化到村（组），分解到个人，防止出现食用野生菌中毒防控工作盲区。
云南省市场监管部门将严防来历不明的有毒野生菌上市销售，强化对各类集中用餐单位、旅游团队餐饮服务场所、农村自办宴席、建筑工地食堂等重点场所的监督检查，严禁自采、购买、加工、供应野生菌。
云南省提出，发挥各地基层食品安全“一专三员”“哨点医院”作用，利用新农村建设指导员、医疗下乡和文化下乡等活动进村入户（寨）的时机，积极开展通俗易懂的食用野生菌中毒防控知识宣传。
云南省食安办提醒，广大群众切勿随意采摘野生菌，不要采购品种不明的野生菌，食用时切忌混杂加工和饮酒。食用后如出现头昏、恶心、呕吐等疑似食物中毒症状，应立即前往医院救治。
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