杭州：300余万人申领电子社保卡 实现扫码出行刷脸就医

输入手机号码后，后台调取本人照片，再进行刷脸比对，实名认证当即完成，全过程不过十余秒……10日，在杭州市人力社保局举办电子社保卡应用展上，一台集充值、缴费、结算、查询等功能的“刷脸就医”机器前围满了市民。

作为“移动办事之城”，杭州的线上服务范围正越来越广。目前，杭州已有300余万人申领电子社保卡，497家医院和2063家药店均支持“扫码就医”，部分医院甚至实现“刷脸结算”，公交、地铁、公共自行车等公共交通均可实现“扫码出行”，相关应用服务走上快车道。

据了解，电子社保卡，是依托社保卡(即杭州市民卡)实体卡而设计，在手机上应用的电子卡。使用电子社保卡，可直接在杭州市人社局官网“网上办事”扫码登录，免去注册、输入用户名密码等环节。

“简单来说，电子社保卡的背后是数据孤岛的打通，各个领域都可直接认证每个人的身份信息，从而免去验证身份的繁琐过程。”杭州市人力资源和社会保障信息中心工作人员章建介绍，使用电子社保卡可在手机上查询社会保险、医疗保障参保、待遇享受信息，直接进行社保参保缴费、医保帐共济等业务办理。

以医保应用为例。电子社保卡医保应用始于2017年6月，目前杭州市区(不含临安区)已在2560家定点医疗机构实现了扫码医保结算功能，杭州电子社保卡绑卡人数累计达到338万人，医保扫码就医总人次达245.77万人次，杭州主城区平均扫码就医比率达5%。

2019年4月底，杭州市余杭区35家定点医疗机构及杭州市一医院还开展“刷脸就医”试点。据悉，未来刷脸就医将作为实体卡插卡的替代手段进行推广应用。

除了医保领域，电子社保卡在公共服务、移动平台、金融应用等方面皆提供巨大便利。其中，公共出行是电子社保卡移动应用较为广泛的功能之一。

如今在杭州，无论是公交、出租车、地铁、轮船，还是公共自行车租赁，均能实现扫码出行。数据显示，自2017年5月推出杭州通电子公交卡后，该应用已累计提供扫码乘车服务2.34亿笔，交易金额达5.56亿元。该举措既让市民体验到“一卡出行”的通用性和便利性，也为政府管理部门提供数据支持，使城市公共交通政策和措施能够按不同人群、不同区域差异化精确实施。

此外，电子社保卡公共服务还包括图书借阅、志愿者服务、公园年卡开通、工会会员服务等应用。截至2019年3月，社会保障卡(市民卡)线上公共服务应用1556万人次。(记者 张煜欢)