河南下发7863万元救助残疾与孤独症儿童

记者从河南省财政厅获悉，为保障残疾儿童康复权益，减轻残疾儿童家庭负担，河南省2019年共安排残疾儿童康复救助资金7863万元，目前已下达各相关市县。

据介绍，该资金主要为符合条件的0至6岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童手术、辅助器具适配、康复训练等方面救助提供保障。根据河南省第二次全国残疾人抽样调查数据分析，河南有0至6岁残疾儿童15.2万人，每年需救助的残疾儿童约2.5万人。

河南省财政厅有关负责人表示，为充分发挥财政资金使用效益，河南将按照“花钱必问效、无效必问责”的原则，督促市县做好绩效管理工作，确保把这项民生实事办实办好。（记者 张浩然）