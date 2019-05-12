中国注册护士总数超400万 供给不足困境如何破解？

中新网客户端北京5月12日电(记者 张尼)“三分治疗，七分护理”，护理工作在临床治疗、康复等过程中发挥着十分重要的作用。

数据显示，近年来全国注册护士总数增长迅速，截至2018年底，总数超过400万。但与此同时，护理工作仍面临人力供给不足。如何破解这一难题，成为外界关注焦点。

资料图：百名白衣天使组成“5·12”图案迎国际护士节。 孟德龙 摄

2年来注册护士总数增加50万 人力供给仍不足

数据显示，2016年中国注册护士总数为350.7万，每千人口护士数2.4人。到了2017年，注册护士超过380万人，每千人口护士数提高到2.74，医护比提高到1∶1.1，扭转了医护比倒置的局面。

而根据近日国家卫健委公布的最新数据，截至2018年底，全国注册护士总数超过400万，占卫生专业技术人员近50%，每千人口护士数达到3人。这其中，具有大专以上学历的护士近70%。

尽管护士数量近两年来有明显增加，但是护士短缺仍然是临床面临的一大问题。

“护理工作当中的难点问题首先还是人力供给不足。我们国家护士一方面总量不足，另一方面在护理的优质资源方面还是短缺的。”国家卫健委医政医管局副局长焦雅辉近日公开对媒体表示。

记者查阅资料发现，国内每千人口拥有的护士数量相较于一些欧美发达国家，仍有很大差距。根据此前世卫组织统计，挪威每千人拥有护士数量达17.27人，美国和日本分别为9.8人和11.49人。

针对这一现状，国家层面也出台了相关政策。国家卫健委等11部门2018年7月联合发布了《关于促进护理服务业改革与发展的指导意见》，这也是中国首个护理服务业改革发展指导意见。

根据该《意见》提出的目标，到2020年，中国注册护士总数超过445万人，每千人口注册护士数超过3.14人，医护比不低于1∶1.25，基层医疗机构护士总量超过100万人。

资料图：北京某养老院里的老人。

4400万失能老人护理需求无法满足

来自国家卫健委的数据显示，截至2018年底，全国护理院(站)近800余个，康复医院800余个。与此同时，老年护理从业人员队伍壮大，医疗护理员培训制度正在建立，老年护理服务逐渐由机构内延伸至社区和家庭，得到快速发展。

但面对中国庞大的老年人口，现有的400万护士仍难满足老年护理需求。

数据显示，截至2018年底，中国60岁及以上的老年人2.49亿，占比17.9%。65岁及以上的老年人1.66亿，占比11.9%。其中患有慢性病的老年人1.5亿，占老年人总数的65%。失能、半失能老年人4400万。

“这些老年人中，我们现在聚焦4400万的失能、半失能老年人。”在焦雅辉看来，谁来照顾这些老人是首要解决的问题，她强调，400万护士面对的庞大老年护理需求是远远不够的。

焦雅辉还透露，医疗护理员的培训大纲和服务规范的要求正在制定，这个文件颁布以后，将通过全社会的努力加大老年医疗护理员培训培养的力度和速度。主要通过医疗护理员解决失能和半失能老年人的日常医疗护理需求问题。

资料图：前辈为医学生戴上护士帽。 泱波 摄

待遇低仍是“硬伤”？

长期以来，护士收入待遇低、编外护士同工不同酬等问题一直是业内受诟病的一个现象。

2017年，由中国社会福利基金会、919护士关爱计划、护联网等机构联合发布的《中国护士群体发展现状调查报告》显示，76.5%的护士月收入低于5000元，仅有4.5%的护士月收入在8000元以上。

此外，对已离职护士的调查显示，有48.8%的护士因为收入低而选择离职。

“如何增加护士的职业荣誉感、职业认同度，吸引更多的优秀人才从事这一职业，这也是护理遇到的难点之一。”焦雅辉认为，有些医疗机构出现的年轻护士离职问题，既有主观因素也有客观因素。其中，劳动价值能不能得到体现，待遇和付出是不是相匹配，是重要影响因素。

记者注意到，从政策层面，国家也在强调要保障护士的福利待遇。

《关于促进护理服务业改革与发展的指导意见》中就明确提出，要充分调动广大护士积极性。医疗机构要建立健全护理人员管理制度。在护士岗位设置、收入分配、职称评定、管理使用等方面，对编制内外人员统筹考虑。

此外，《意见》还强调，要逐步完善激励机制，在绩效分配、职称晋升、教育培训等方面，向基层护士倾斜，调动基层护士队伍积极性。

焦雅辉也表态称，护理服务价格的调整也会纳入医疗服务价格改革和医改大局当中，也是逐步调整和完善的过程。随着药品价格和耗材价格改革的到位，腾笼换鸟，对于真正体现医务人员的劳务技术价值的医疗服务价格，将来会逐渐达到科学的水平。

资料图：柳州市工人医院血液透析室里，男护士在给病人做血液透析准备工作。 朱柳融 摄

提高资源利用率：“网约护士”悄然走来

一方面护理工作面临人力供给的问题，另一方面，随着大数据、互联网、信息化技术等与护理领域的深度融合，智慧护理、“互联网+护理服务”等新型服务模式也在不断创新。

今年2月，国家卫健委正式发布《关于开展“互联网+护理服务”试点工作的通知》及试点方案，确定今年2月至12月在北京、天津、上海、江苏、浙江、广东试点“互联网+护理服务”。

国家层面政策的出台，也被外界称为“网约护士”的官方版。

根据方案，“互联网+护理服务”主要是指医疗机构利用在本机构注册的护士，依托互联网等信息技术，以“线上申请、线下服务”的模式为主，为出院患者或罹患疾病且行动不便的特殊人群提供的护理服务。

此外，开展试点的机构必须是确定取得资质并已具备家庭病床、巡诊等服务方式的实体医疗机构，派出的注册护士应当至少具备五年以上临床护理工作经验和护师以上技术职称。

“互联网+护理服务”重点是高龄或失能老年人、康复期患者和终末期患者等行动不便的人群。试点医疗机构在提供“互联网+护理服务”前对申请者进行首诊。

对此，国家卫健委日前也表示，“互联网+护理服务”是把现有的护理服务在总量供给不足的情况下，借助互联网技术平台的方式来提高有限的护理服务资源的利用率，盘活有限的存量。希望通过试点各地能够总结出好的经验，将来形成适合全国推广的政策。(完)