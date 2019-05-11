2019年“中国小康牛奶行动” 飞鹤行动书写责任温度

5月10日，“温暖向阳，大爱无疆”——2019飞鹤乳业“中国小康牛奶行动”爱心助学健康扶贫公益行动正式启动，第一站实地捐赠于当日在环京津贫困地区张家口张北县举行。据悉，此次公益行动飞鹤将捐赠24000盒价值132万元学生奶粉，惠及“三区三州”和环京津等贫困地区中小学。飞鹤此次活动的捐赠金额之大，捐赠次数之多，惠及地区之广，将助推飞鹤践行“中国小康牛奶行动”达到崭新高度。

2019飞鹤乳业“中国小康牛奶行动”爱心助学健康扶贫公益行动第一站

尽己所能反哺社会 精准扶贫飞鹤先行

民族大爱和责任感是一个民族企业的根基。飞鹤将爱与责任融入企业发展基因，以兼济天下的情怀向社会递交了无数荣誉徽章。作为中国奶业D20的一员，飞鹤近年来积极响应农村农业部联合中国奶业协会组织开展的“中国小康牛奶行动”号召。从齐齐哈尔到湖南省城步苗族自治县再到此次将公益助学下沉到国家深度贫困“三区三州”、环京津等地区，飞鹤从家乡出发，探寻更需要帮扶的深度贫困地区，走出了一条精准扶贫、健康扶贫、爱心助学的榜样路径，已然成为行业可效仿可复制的扶贫典范。

此次活动现场，飞鹤乳业常务副总裁、飞鹤助学基金会理事长卢光与受捐助学生共同在千纸鹤上写下心愿，寄语祖国下一代美好未来。作为中国的民族乳企，飞鹤不仅关注青少年的身体健康，同时也关注爱护着孩子们的心理健康。对于此次捐赠活动，中国奶业协会副秘书长杨秀文女士给予高度评价，飞鹤乳业积极响应国家“中国小康牛奶行动”的活动号召，体现了飞鹤反哺社会的决心，也显现出飞鹤这一民族企业的大爱。

社会责任企业担当 飞鹤引领乳业中国梦

随着中国全速迈入高质量发展新阶段，满足广大消费者对美好生活的追求与向往已然成为行业发展的最高目标。飞鹤作为民族乳企在坚守品质、科技创新、行业共生共荣等方面不断释放着力量。

据了解，2018年，飞鹤发布以“生牛乳一次成粉”为核心的新鲜标准体系，全面满足消费升级趋势下消费者对新鲜更适合的高品质产品的需求，推动国产奶粉占领制高点，加速夯实国产奶粉核心竞争力。不仅如此，飞鹤还率先发布以“责任铸就黄金时代”为主题的中国婴幼儿奶粉行业首个可持续发展报告——《飞鹤乳业1962-2018可持续发展报告》，围绕品质创新、产业共荣、生态循环、以人为本、爱与责任五大领域，彰显产业报国、勇于创新、为乳业中国梦提速的责任担当。此次深度参与“中国小康牛奶行动”，落实爱心助学健康扶贫彰显出飞鹤肩负“尽己所能，反哺社会”的民族责任，与“知行合一”的执行效率。

活动现场领导与师生合影留念

一杯奶强壮了孩子们的体魄，滋润了下一代的成长。面对2020年全面脱贫的国家战略目标，飞鹤乳业在社会责任的明确性、企业发展的优良性、社会实践的丰富性上起到了引领和标杆作用。相信今后飞鹤定能用优质的产品助力中国奶业振兴和全面小康社会建设，用“温暖向阳、大爱无疆”的责任温度护航祖国好未来。

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