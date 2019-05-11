美国科学家近期的一项新研究发现，大蒜不仅可以杀菌消炎，还能让大脑更聪明。

美国路易斯维尔大学的研究人员将小鼠分为两组，一组年龄为24个月大（相当于人类的56~69岁），每日口服大蒜素烯丙基硫醚。另一组小鼠年龄为4个月~24个月大，不服用烯丙基硫醚。结果显示，服用该化合物的老年小鼠不仅拥有更健康的肠道菌群，且显示出了更好的长期、短期记忆力和空间记忆力。研究人员分析发现，口服烯丙基硫醚能增强脑部神经源性钠尿因子的基因表达能力，而认知功能下降正是由于该能力减退所致。另外，烯丙基硫醚可在肠道内生成硫化氢气体，这种气体有助预防肠道炎症。

该研究领导者、路易斯维尔大学贝赫拉博士表示，随着年龄增长，阿尔茨海默病、帕金森病等神经退行性疾病开始显现，包括记忆力在内的认知能力逐渐减退。饮食中的烯丙基硫化物通过改善肠道微生物群使记忆力得到巩固。未来，他们将致力于探究如何将大蒜用于老年人群的医疗保健。（李昕苒）