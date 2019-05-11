海关查获不合格进口儿童牙刷
北京海关下属顺义海关近日对一批某国进口的“欣乐”牌儿童牙刷实施检验时，发现其中4款婴童牙刷磨毛、饰件和毛束拉力等多个检测项目不合格，海关对这批共计33000把、货值17490美元的牙刷依法实施了退运处理。
检测发现，这批牙刷中的4款婴童牙刷不符合国家强制性标准中《儿童牙刷》及《磨尖丝牙刷》的相关要求，可能影响婴幼儿消费者的健康安全。该批牙刷销售渠道为店面零售及网络电商等方式，主要消费群体为不同年龄段的婴幼儿。海关人员介绍，该批不合格牙刷对牙齿的损伤较大，容易导致婴幼儿牙龈萎缩、影响牙齿发育和口腔卫生，且小零件脱落有可能发生窒息风险。
北京海关表示，将密切联系技术中心对应产品检测部门，在技术法规、标准、检测项目、试验方法等方面做好准备，加强查验力度，避免不合格进口产品进入国门，保障百姓生活日用品安全。（记者 马婧）
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