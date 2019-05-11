北京4A级景区配上3A级厕所
越来越多的市民游客在北京感受到了如厕便利，未来还能通过门口公示的评级了解厕所的整体情况。记者昨天从市文化和旅游局获悉，本市14家4A级以上封闭式景区、96座旅游厕所近日“换新颜”，门口挂上了旅游厕所等级标识牌。
去年，市文化和旅游局启动4A级以上封闭式景区厕所等级评定工作，根据《旅游厕所质量等级评分细则（试用版）》，经过专业审核和专家评审程序，最终96座旅游厕所评定有了不同的等级：符合AAA级标准的厕所有22座，AA级标准的有69座，A级标准厕所有3座。根据评分细则，满分为600分，AAA级标准旅游厕所的分值要达到500分以上，同时满足有第三卫生间等硬性条件。“第三卫生间”是在厕所中专门设置的、为行为障碍者或协助行动不能自理的亲人尤其是异性使用的卫生间。
早在本世纪初，北京就启动了旅游厕所建设工作，多年来始终坚持分阶段、高标准推进：2011年以前，本市重点推进厕所数量和卫生达标；2012年至2016年，旅游厕所建设工作聚焦改造提升女厕位比重和无障碍功能；2017年以来，工作重点为推进第三卫生间设施建设，2017年本市完成33座第三卫生间改造，2018年完成55座第三卫生间改造，做到5A级景区第三卫生间全覆盖。
市文化和旅游局相关负责人介绍，北京旅游厕所建设已实现由数量增长向质量提升转变。2019年，北京将继续推进“厕所革命”，着力推进第三卫生间的提升改造，继续开展朝阳、丰台、石景山3个区的旅游厕所等级评定工作，张贴文明如厕宣传画，引导游客养成良好卫生习惯。（记者 潘福达）
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