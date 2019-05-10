2019中国DTP及处方药零售大会在沪召开
5月9日-10日，由中国医药物资协会主办的“聚变·新生：2019中国DTP及处方药零售大会”在上海召开。政企商各界人士和业内专家齐聚一堂，深刻聚焦探讨关于构建DTP及处方药零售聚合平台，推动药企、产品、渠道、终端、工具、服务、政企等各环节有效融合的话题。
据了解，大会由1个主论坛、3个平行分论坛和颁奖晚宴5部分组成，涉及DTP及处方药零售30多个话题，是DTP及处方药零售领域学习、交流与工商互动的权威、全面、创新的平台。会议召开首日，参会人员超千人。
会上，德开医药CEO夏语，欣炜歌产品经理谭金果，妙手医生联合创始人兼COO何子良和平安健康医疗科技副总裁邓远德分别发表了“移动互联环境下，ED市场的新机会”， “欣炜歌——长效的国产PDE5抑制剂”， “ED市场的移动互联网推广及慢病管理机会”，“互联网+AI，打造男性健康管理新方案”四场主题演讲。
据欣炜歌相关人士介绍，随着一系列医改政策的相继推出，各省市关于处方外流的政策文件接连落地，未来药品零售市场容量将极为广阔，特别是药品配置的“主市场”将会由医院转移到零售药店。借助此次大会，其将凭借医院、药企、药店等渠道的融合大势和多元化的营销渠道，布局院内、院外，更加贴近终端，满足消费者需求，以最便捷的方式便于患者购买。
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