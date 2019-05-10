2019中国品牌价值榜发布 扬子江药业再登医药健康品牌强度、品牌价值双第一

5月9日，“2019中国品牌价值评价信息发布暨中国品牌建设高峰论坛”在上海举行。扬子江药业集团有限公司以品牌强度980分、品牌价值428.69亿元，双双获得医药健康板块第一名，这也是扬子江获2016年度品牌强度、品牌价值“双第一”之后再度称雄。

2019中国品牌价值评价信息发布暨中国品牌建设高峰论坛活动现场

2019中国品牌价值评价范围为企业品牌、产品品牌、区域品牌和技术创新品牌、中华老字号品牌，参与品牌价值评价数量达1293家，发布品牌数量为598个，发布的总品牌价值达74185亿元，成为我国品牌发展的有力见证。

扬子江药业集团有限公司获得医药健康板块品牌强度、品牌价值双第一

在制造业品牌医药健康板块，共有49个品牌上榜，扬子江药业品牌强度、品牌价值双双高居榜首。在品牌发布互动环节，扬子江药业集团董事长徐镜人分享了企业品牌经验，介绍了开展“质量品牌 安全环保月”活动情况，希望借助品牌专家和媒体力量，学习各行业标杆，进一步提升扬子江品牌形象，致力打造国际知名品牌。扬子江以质量创品牌、以品牌促发展的做法，得到与会各界人士的好评。

品牌是企业的灵魂，质量是品牌的灵魂。扬子江药业48年的发展历程，始终坚守主业，专注质量，创建品牌，高起点打造“扬子江水哺育中华，扬子江药造福华夏”的品牌文化。企业坚持深入发掘中医药宝库，广泛运用现代科学技术，充分调动每一位员工的创造力，着力增品种、提品质、创品牌，弘扬企业家精神和工匠精神，为扬子江品牌发展注入源源不断的活力。围绕推动企业高质量发展，扬子江全面实施质量、品牌、安全、环保一体化发展战略，以科技创新和质量服务为核心竞争力，以“为父母制药、为亲人制药”的情怀，高标准做好每一粒药，以优质的产品和服务质量，努力将“民族医药品牌”和“扬子江制造”推向世界舞台。（李吟男）

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