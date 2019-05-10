“人造肉”一顿乱炒，味道并没那么好

近日，猪肉股领跌两市，人造肉概念股却持续大涨。人造肉概念股似乎有抢夺工业大麻概念股风头的意思。不过，在市场上赋予多只个股人造肉概念资金一顿“乱炒”后，多家上市公司在互动平台发布风险提示，称公司与人造肉概念无关，部分前期被爆炒的个股昨日跌停。

猪肉股领跌,人造肉概念股持续大涨

受到外围市场行情的影响，昨日A股依然未能走强，盘中三大重要指数一路震荡走低。截至昨日收盘时，沪指报收于2850.95点，下跌1.48%，深证成指报收于8877.31点，下跌1.39%，创业板指报收于1469.48点，下跌0.84%，沪深两市合计成交4340亿元。近期人造肉概念持续大涨，猪肉股却领跌两市，甚至板块内多只个股跌停。

记者查阅公开资料了解到，人造肉指的就是人工制造的“肉”。人造肉分为两种，一种人造肉又称大豆蛋白肉，人造肉主要靠大豆蛋白制成，其富含大量的蛋白质和少量的脂肪，另一种是利用动物干细胞制造出的人造肉。大豆蛋白肉是一种对肉类形色和味道进行模仿的豆制品。而利用动物干细胞制造出的人造肉，研究人员利用糖、氨基酸、油脂、矿物质和多种营养物质“喂养”干细胞，让其不断“长大”。

人造肉公司纳斯达克挂牌“刺激”A股

工业大麻概念股风头正劲，人造肉概念股又是如何抢占风口的呢？这主要得益于五一节假日期间人造肉公司Beyond Meat（美股代码：BYND）在纳斯达克交易所挂牌上市。数据显示，该股股价当天上涨逾160%，算是自金融危机以来美股IPO最好表现。因此，这股风迅速传导至A股市场。

公开资料显示，人造肉公司Beyond Meat主要致力于用植物蛋白代替真正的肉类，为人类提供更好的食物解决方案。通过豌豆、椰子油、土豆蛋白和其他植物性成分的合适组合方式，仿制肉类的味道、口感、营养成分，产品包括野兽汉堡、植物鸡条、植物牛肉碎等。截至2018年9月29日，Beyond Meat生产的一种素食汉堡9个月内已在公司总收入中占比高达71%。

一顿乱炒后多家公司澄清与之无关

“公司以优质粮油、新型健康食品的开发、生产、销售为主，主要产品有大米、面粉、面条、植物油、牛奶、休闲食品等。目前公司的主营业务未发生重大变化。”昨日晚间，上市湘企金健米业发布风险提示性公告。记者查阅数据了解到，该股已经连续走出了5个涨停，昨日收盘时报收于5.29元/股。由于A股投资者对人造肉概念的热情非常，很多个股被赋予了人造肉的概念，湘股金健米业便是其中一只。与此同时，多家上市公司被投资者问询是否涉及“人造肉”产品，部分上市公司则陆续澄清。

其中，天宝食品表示公司暂无植物蛋白肉产品；煌上煌表示公司目前未涉及人造肉相关业务；众兴菌业则称目前没有涉及人造肉的计划；新诺威也表态公司目前尚无人造肉业务；还有安琪酵母澄清公司没有从事相关事项的研发；圣达生物则强调公司生物防腐剂产品主要为乳酸链球菌素及纳他霉素，具体的应用包括肉制品、乳制品、饮料及方便食品的防腐保鲜。

昨日，连续三涨停的来伊份跌停，公司公告称不涉及“人造肉”概念，就美国Beyond Meat公司的相关产品和技术，公司目前无人才和技术方面的储备；维维股份3连板后也跌停，公司目前不涉及豌豆蛋白加工业务，没有种植大豆，自身也没有种植基地；哈高科连续三日涨停后昨日公告称，公司目前不种植大豆，也没有生产基地。根据Beyond Meat招股说明书，其产品主要原料为豌豆蛋白，且强调其产品不含大豆成分，请投资者注意区别；海欣食品也表示公司不生产“人造肉”产品。（全媒体记者 舒元臻）